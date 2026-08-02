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В Одесі чоловік розстріляв військових ТЦК

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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В Одесі чоловік розстріляв військових ТЦК
Чоловік відкрив вогонь у бік співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки
фото з відкритих джерел

Під час заходів оповіщення в Одесі четверо співробітників ТЦК дістали вогнепальні поранення

В Одесі на вулиці Космонавтів, 77 стався надзвичайний інцидент із застосуванням вогнепальної зброї. Під час проведення заходів із мобілізації невідомий чоловік відкрив вогонь у бік співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляють у місцевих пабліках, інформує «Главком».

Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо працівників ТЦК. Один із них, 25-річний військовослужбовець, дістав вогнепальне поранення в спину в ділянці легень. Його терміново госпіталізували до міської лікарні.

Ще троє співробітників звернулися по медичну допомогу самостійно. У них також діагностовано вогнепальні поранення, стан потерпілих медики попередньо оцінюють як середньої тяжкості.

За попередньою інформацією, нападник забарикадувався в помешканні. Наразі правоохоронці та спецпризначенці готуються до штурму квартири, де перебуває стрілець. Обставини події та деталі затримання з’ясовуються.

Інформацію про подію офіційно підтвердили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області. 

«Попередньо встановлено, що під час проведення працівниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів з оповіщення населення невідомий здійснив кілька пострілів із пістолета у їхній бік. Унаслідок події поранення отримали четверо працівників РТЦК та СП, їм надається необхідна медична допомога», – повідомляють правоохоронці.

Наразі проводятся першочергові слідчі дії та встановлюються усі обставини події. Поліцейські вживають заходів для встановлення місцеперебування і затримання стрільця.

Нагадаємо, раніше у Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки повідомили про смерть військовослужбовця у службовому приміщенні Першого відділу Яворівського РТЦК та СП у Мостиськах. За попередньою інформацією, він скоїв самогубство.

Раніше, у травні 2026 року, на території міського ТЦК та СП у Тернополі загинув військовозобов'язаний. Чоловіка запросили до установи для уточнення військово-облікових даних. Під час перебування у приміщенні він зайшов до вбиральні, де, за попередніми даними, вчинив самогубство, використавши вогнепальну зброю.

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Теги: Одеса ТЦК поранення

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