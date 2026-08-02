В Одесі чоловік розстріляв військових ТЦК

Під час заходів оповіщення в Одесі четверо співробітників ТЦК дістали вогнепальні поранення

В Одесі на вулиці Космонавтів, 77 стався надзвичайний інцидент із застосуванням вогнепальної зброї. Під час проведення заходів із мобілізації невідомий чоловік відкрив вогонь у бік співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляють у місцевих пабліках, інформує «Главком».

Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо працівників ТЦК. Один із них, 25-річний військовослужбовець, дістав вогнепальне поранення в спину в ділянці легень. Його терміново госпіталізували до міської лікарні.

❗️В Одесі невідомий відкрив вогонь по співробітниках ТЦК, – місцеві ЗМІ



Попередньо, чоловік стріляв з пістолета, чотири співробітники ТЦК отримали поранення.



За інформацією місцевих ЗМІ, квартиру, де знаходився нападник, зараз намагаються штурмувати. pic.twitter.com/rQkt1uMX4R — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 2, 2026

Ще троє співробітників звернулися по медичну допомогу самостійно. У них також діагностовано вогнепальні поранення, стан потерпілих медики попередньо оцінюють як середньої тяжкості.

За попередньою інформацією, нападник забарикадувався в помешканні. Наразі правоохоронці та спецпризначенці готуються до штурму квартири, де перебуває стрілець. Обставини події та деталі затримання з’ясовуються.

Інформацію про подію офіційно підтвердили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

«Попередньо встановлено, що під час проведення працівниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів з оповіщення населення невідомий здійснив кілька пострілів із пістолета у їхній бік. Унаслідок події поранення отримали четверо працівників РТЦК та СП, їм надається необхідна медична допомога», – повідомляють правоохоронці.

Наразі проводятся першочергові слідчі дії та встановлюються усі обставини події. Поліцейські вживають заходів для встановлення місцеперебування і затримання стрільця.

Нагадаємо, раніше у Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки повідомили про смерть військовослужбовця у службовому приміщенні Першого відділу Яворівського РТЦК та СП у Мостиськах. За попередньою інформацією, він скоїв самогубство.

Раніше, у травні 2026 року, на території міського ТЦК та СП у Тернополі загинув військовозобов'язаний. Чоловіка запросили до установи для уточнення військово-облікових даних. Під час перебування у приміщенні він зайшов до вбиральні, де, за попередніми даними, вчинив самогубство, використавши вогнепальну зброю.