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    Збройний напад на хостел в Одесі

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    Громадянин, погрожуючи пістолетом, намагався заволодіти грошима та мобільними телефонами працівників закладу - Збройний напад на хостел в Одесі
    Громадянин, погрожуючи пістолетом, намагався заволодіти грошима та мобільними телефонами працівників закладу
    фото: ПІК

    Для з’ясування всіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу

    В Одесі сьогодні вночі на гарячу лінію 102 надійшло повідомлення про необхідність допомоги поліції в одному з хостелів на вулиці Буніна. Про це повідомляє Україна кримінальна.

    Заявник повідомив, що громадянин, погрожуючи пістолетом, намагався заволодіти грошима та мобільними телефонами працівників закладу.

    Інспектори вмить прибули на місце виклику та затримали чоловіка з предметом, схожим на вогнепальну зброю. Для з’ясування всіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

    Нагадаємо, на Одещині поліцейські викрили жителя Ананьївської об’єднаної територіальної громади у вбивстві літнього односельця.

    Тіло 81-річного потерпілого з травмами голови виявили в його власному будинку сусіди, коли занепокоїлись, що дідусь другий день поспіль не виходить на вулицю. За висновком експерта, смерть постраждалого настала в результаті множинних відкритих переломів кісток склепіння черепа.

    Теги: зброя Одеса напад
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