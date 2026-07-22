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В Одесі ускладнено рух транспорту через негоду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Одесі ускладнено рух транспорту через негоду
Через негоду впало дерево
фото: Одеська міська рада

«Прохання завчасно планувати маршрути з урахуванням поточних обмежень»

У зв’язку з ускладненням погодних умов комунальні служби Одеси працюють у посиленому режимі для ліквідації наслідків негоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міськраду Одеси.

Тимчасово призупинено рух:

  • Французький бульвар, 34 – тривають роботи з прибирання поваленого дерева;
  • вул. Балківська – рух тимчасово обмежено через підтоплення в районі Автовокзалу, від вул. Маловського до вул. Праведників світу (Червонослобідська).
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Можливе уповільнення руху (працює спецтехніка):

  • вул. Інглезі, 10 та 14;
  • вул. Академіка Філатова, 90;
  • Люстдорфська дорога, 11.

Тимчасово обмежено проїзд за такими адресами:

  • вул. Приморська від Газового провулку до Військово узвозу,
  • Французький бульвар від вул. Гулого-Гуленка (Азарова) до просп. Лесі Українки,
  • Середньофонтанська від Середньофонтанської площі до Місячного провулку.

«Прохання завчасно планувати маршрути з урахуванням поточних обмежень. Звертаємося до жителів та гостей міста не залишати транспортні засоби на зливоприймальних решітках і під деревами та за можливості обмежити пересування містом. Дякуємо за розуміння, турботу про власну безпеку та сприяння роботі міських служб!», – наголошується у повідомленні.

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Також трамвайні маршрути №20, 21, 12, 13 тимчасово не курсують.

  • №5 трамвайний маршрут курсує Парк Шевченко – Автовокзал
  • №7 трамвайний маршрут курсує Старосінна площа – вул.28-ї Бригади
  • №10 трамвайний маршрут курсує площа Тираспольська – площа Старосінна
  • №15 трамвайний маршрут курсує площа Тираспольська – площа Олексіївська.
  • №10 тимчасово курсує до вул. Рішельєвської.

Нагадаємо, 22 липня синоптики прогнозують спокійну погоду у більшості областей – без опадів і з приємним теплом. Та є і виняток: вночі на сході країни, вдень у південно-західній частині місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Найгостріша ситуація – на Одещині: там прогнозується помірний, місцями значний дощ, грози, в окремих районах град і шквали зі швидкістю вітру 15-20 м/с.

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Теги: Одеса негода

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