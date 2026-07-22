В Одесі ускладнено рух транспорту через негоду
«Прохання завчасно планувати маршрути з урахуванням поточних обмежень»
У зв’язку з ускладненням погодних умов комунальні служби Одеси працюють у посиленому режимі для ліквідації наслідків негоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міськраду Одеси.
Тимчасово призупинено рух:
- Французький бульвар, 34 – тривають роботи з прибирання поваленого дерева;
- вул. Балківська – рух тимчасово обмежено через підтоплення в районі Автовокзалу, від вул. Маловського до вул. Праведників світу (Червонослобідська).
Можливе уповільнення руху (працює спецтехніка):
- вул. Інглезі, 10 та 14;
- вул. Академіка Філатова, 90;
- Люстдорфська дорога, 11.
Тимчасово обмежено проїзд за такими адресами:
- вул. Приморська від Газового провулку до Військово узвозу,
- Французький бульвар від вул. Гулого-Гуленка (Азарова) до просп. Лесі Українки,
- Середньофонтанська від Середньофонтанської площі до Місячного провулку.
«Прохання завчасно планувати маршрути з урахуванням поточних обмежень. Звертаємося до жителів та гостей міста не залишати транспортні засоби на зливоприймальних решітках і під деревами та за можливості обмежити пересування містом. Дякуємо за розуміння, турботу про власну безпеку та сприяння роботі міських служб!», – наголошується у повідомленні.
Також трамвайні маршрути №20, 21, 12, 13 тимчасово не курсують.
- №5 трамвайний маршрут курсує Парк Шевченко – Автовокзал
- №7 трамвайний маршрут курсує Старосінна площа – вул.28-ї Бригади
- №10 трамвайний маршрут курсує площа Тираспольська – площа Старосінна
- №15 трамвайний маршрут курсує площа Тираспольська – площа Олексіївська.
- №10 тимчасово курсує до вул. Рішельєвської.
Нагадаємо, 22 липня синоптики прогнозують спокійну погоду у більшості областей – без опадів і з приємним теплом. Та є і виняток: вночі на сході країни, вдень у південно-західній частині місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Найгостріша ситуація – на Одещині: там прогнозується помірний, місцями значний дощ, грози, в окремих районах град і шквали зі швидкістю вітру 15-20 м/с.
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