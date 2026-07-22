В Одесі ускладнено рух транспорту через негоду

«Прохання завчасно планувати маршрути з урахуванням поточних обмежень»

У зв’язку з ускладненням погодних умов комунальні служби Одеси працюють у посиленому режимі для ліквідації наслідків негоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міськраду Одеси.

Тимчасово призупинено рух:

Французький бульвар, 34 – тривають роботи з прибирання поваленого дерева;

вул. Балківська – рух тимчасово обмежено через підтоплення в районі Автовокзалу, від вул. Маловського до вул. Праведників світу (Червонослобідська).

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Можливе уповільнення руху (працює спецтехніка):

вул. Інглезі, 10 та 14;

вул. Академіка Філатова, 90;

Люстдорфська дорога, 11.

Тимчасово обмежено проїзд за такими адресами:

вул. Приморська від Газового провулку до Військово узвозу,

Французький бульвар від вул. Гулого-Гуленка (Азарова) до просп. Лесі Українки,

Середньофонтанська від Середньофонтанської площі до Місячного провулку.

«Прохання завчасно планувати маршрути з урахуванням поточних обмежень. Звертаємося до жителів та гостей міста не залишати транспортні засоби на зливоприймальних решітках і під деревами та за можливості обмежити пересування містом. Дякуємо за розуміння, турботу про власну безпеку та сприяння роботі міських служб!», – наголошується у повідомленні.

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Також трамвайні маршрути №20, 21, 12, 13 тимчасово не курсують.

№5 трамвайний маршрут курсує Парк Шевченко – Автовокзал

№7 трамвайний маршрут курсує Старосінна площа – вул.28-ї Бригади

№10 трамвайний маршрут курсує площа Тираспольська – площа Старосінна

№15 трамвайний маршрут курсує площа Тираспольська – площа Олексіївська.

№10 тимчасово курсує до вул. Рішельєвської.

Нагадаємо, 22 липня синоптики прогнозують спокійну погоду у більшості областей – без опадів і з приємним теплом. Та є і виняток: вночі на сході країни, вдень у південно-західній частині місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Найгостріша ситуація – на Одещині: там прогнозується помірний, місцями значний дощ, грози, в окремих районах град і шквали зі швидкістю вітру 15-20 м/с.