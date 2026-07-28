Затоплення судна у Чорному морі: чи є загроза для довкілля

Після затоплення суден існує ризик відкладеного витоку паливно-мастильних матеріалів або інших технічних рідин

У Чорному морі не виявлено забруднення нафтопродуктами в районі судна Golden Leo, яке затонуло після ракетного удару РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну екологічну інспекцію південно-західного округу.

«27 липня 2026 року до інспекції надійшла інформація про затоплення судна Golden Leo (прапор Гвінеї-Бісау) в районі ділянки ПТС «Ланжерон» внаслідок повітряної атаки РФ. У первинних повідомленнях також ішлося про можливу появу маслянистої плями на поверхні моря», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 13:30 27 липня ознак забруднення морської акваторії нафтопродуктами в районі затоплення судна не виявлено. Попередньо встановлено, що пляма, яку спостерігали на поверхні моря, утворилася внаслідок потрапляння у воду лушпиння кукурудзи з вантажу затопленого судна.

«Водночас ситуація залишається на контролі. Після затоплення суден існує ризик відкладеного витоку паливно-мастильних матеріалів або інших технічних рідин. Такі випадки можуть виникнути з часом через пошкодження корпусу, вплив погодних умов чи поступове руйнування конструкцій під водою. Саме тому інспекція продовжує взаємодію з профільними службами та науковими установами, здійснює моніторинг стану акваторії та готова оперативно реагувати у разі будь-яких змін», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, 19 липня російські війська здійснили чергову атаку на цивільне судноплавство, завдавши ракетного удару по іноземному суховантажу Golden Leo, який перевозив зерно.

Як відомо, вдалося врятувати та доправити на берег вісім членів екіпажу. 10 людей, серед яких лоцман ДП «АМПУ», загинули.

До слова, голова Асоціації морських портів України Дмитро Барінов вважає, що міжнародна спільнота повинна перейти від дипломатичних заяв до реальних дій у відповідь на російські атаки проти цивільного судноплавства у Чорному морі. В інтерв'ю «Главкому» він нагадав, як Україна змогла перебудувати експорт після блокади портів на початку повномасштабної війни.