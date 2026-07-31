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РФ атакувала Одесу: пошкоджено лікарню, коледж, є постраждалі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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РФ атакувала Одесу: пошкоджено лікарню, коледж, є постраждалі
Над містом здійнявся дим
фото з моніторингових пабліків

Інформація про наслідки російського удару уточнюється

Сьогодні вдень, 31 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі.

Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема територію підприємства, будівлі лікарні та коледжу. Постраждали двоє людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеву владу.

«Внаслідок ракетної атаки по Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру: територію підприємства, а також будівлі лікарні та коледжу», – повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

За попередніми даними, постраждали 43-річний чоловік та 72-річна жінка, яка працює в лікарні. «Чоловік перебуває у важкому стані. Стан жінки – середньої тяжкості», – зазначив очільник ОВА.

Начальник Одеської МВА Сергій Лисак уточнив, що чоловіка госпіталізували з осколковими пораненнями, а обом потерпілим надають необхідну медичну допомогу. Інформація про наслідки російського удару уточнюється.

Нагадаємо, триває 1619-й день повномасштабної війни. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 269 бойових зіткнень. Російські війська завдали одного ракетного та 70 авіаційних ударів, застосували 83 ракети, скинули 254 керовані авіабомби, використали 8980 дронів-камікадзе та здійснили 2941 обстріл позицій українських військ і населених пунктів. Водночас Сили оборони уразили чотири пункти управління БпЛА, сім пунктів управління противника, три райони зосередження живої сили та ще один важливий військовий об'єкт окупантів.

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Теги: обстріл Одеса

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