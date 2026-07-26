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Біля Одеси після ракетного удару РФ затонуло іноземне судно: загинули дев’ятеро людей

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Біля Одеси після ракетного удару РФ затонуло іноземне судно: загинули дев’ятеро людей
Унаслідок атаки загинули дев’ятеро членів екіпажу та український лоцман
фото: Одеська ОВА

Судно зазнало ракетного удару після виходу з порту, де його завантажили українською кукурудзою

В акваторії Чорного моря поблизу узбережжя Одеси затонуло іноземне торговельне судно, яке 19 липня атакували російські війська. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

За словами Олега Кіпера, судно зазнало ракетного удару після виходу з порту, де його завантажили українською кукурудзою.

Унаслідок атаки загинули дев’ятеро членів екіпажу та український лоцман. Ще вісьмох членів екіпажу вдалося евакуювати.

На момент затоплення людей на борту не було.

«Ворог вкотре продемонстрував, що свідомо атакує цивільне судноплавство і ставить під загрозу життя людей та безпеку морських перевезень. Удар по цивільному судну, яке перевозило мирний вантаж, є черговим доказом терористичної сутності країни-агресора», – заявив Кіпер.

Нагадаємо, після серії російських атак на цивільні вантажні судна Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН. За словами Андрія Сибіги, 22 липня через український морський коридор не пройшло жодне судно, попри пік збору врожаю. Міністр назвав удари Росії навмисним актом економічного та гуманітарного терору й закликав держави вимагати від Москви припинити атаки на свободу судноплавства.

Російське Міноборони оприлюднило застереження для суден, які перебувають у Чорному морі. Відповідний бюлетень російське оборонне відомство видало 22 липня. У ньому йдеться про небезпеку навігації у виключній економічній зоні Росії через загрозу з боку безпілотників.

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Теги: Одеса корабель ворог ракетна атака

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