Атака на Одесу: влада повідомила наслідки

Лисак: Прошу всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку

У ніч проти 23 липня російська терористична армія атакувала Одесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Унаслідок удару пошкоджена інфраструктура, кілька автівок, офісне приміщення та скління приватних будинків. Обійшлося без постраждалих.

«Дякую нашим Силам оборони за захист Одеси та її мешканців. Прошу всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку. Тихого дня», – наголосив Лисак.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, 22 липня російська терористична армія атакувала Одещину ударними безпілотниками. В одному з населених пунктів ворожий БпЛА влучив у двоповерховий малоквартирний будинок. Унаслідок цього загинула жінка.