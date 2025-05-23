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СБУ затримала курсанта, який готував ракетні удари по військовому інституту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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СБУ затримала курсанта, який готував ракетні удари по військовому інституту
Зловмиснику загрожує довічне увʼязнення
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Російський агент мав скоригувати ракетний удар по об’єктах навчального закладу

Служба безпеки затримала курсанта військового інституту, який виявився російським агентом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначають правоохоронці, зловмисник мав скоригувати ракетний удар по об’єктах навчального закладу. Фігурант підготував російському куратору «звіти», в яких розписав графік перебування курсантів на різних об’єктах.

«Щоб виконати це завдання, фігурант позначав на картах координати навчальних корпусів, полігонів та казарм інституту, а також виробничі потужності підприємств військово-промислової галузі України, де проводилися виїзні заняття курсантів. Крім того, під час перебування на цих локаціях агент робив приховані фото об’єктів з прив’язкою до місцевості», – йдеться в заяві.

Кіберфахівці СБУ затримали курсанта на території вишу. Зловмисник потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав «легких заробітків» у Telegram-каналах.

СБУ затримала курсанта, який готував ракетні удари по військовому інституту фото 1
Курсант потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав «легких заробітків» у Telegram-каналах
Курсант потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав «легких заробітків» у Telegram-каналах
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Так, російський агент отримав підозру від слідчих СБУ за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали російських агентів, які намагалися підірвати наряд поліції біля Рівного.

Раніше Служба безпеки викрила трьох кліриків УПЦ (МП), які виправдовували збройну агресію РФ проти України. За матеріалами справи, під час проповідей та спілкування з парафіянами фігуранти виправдовували злочини кремля та закликали до підтримки окупантів.

Також кіберфахівці Служби безпеки затримали агентку ФСБ на Житомирщині. Нею виявилася 22-річна мешканка Коростеня, яка на замовлення окупантів коригувала ракетно-дронові удари РФ по регіону. Агентка намагалася виявити і передати куратору геолокації запасних командних пунктів та адмінбудівель Сил оборони. Також вона шпигувала за напрямками руху вантажних поїздів «Укрзалізниці», серед яких сподівалася зафіксувати військові ешелони.

До слова, Служба безпеки України затримала ще чотирьох поплічників спецслужб РФ, які на замовлення ворога займалися підпалами у різних регіонах країни.

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Теги: СБУ російські агенти університет

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