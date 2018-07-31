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    Село на Одещині змагається за звання найкращого в Україні

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    Село на Одещині змагається за звання найкращого в Україні

    Село Весела Долина Одеської області бере участь у фіналі Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2018»

    Наразі між собою змагаються 10 сіл-конкурсантів. Обрати наймальовничніший куточок може кожен охочий шляхом онлайн-голосування.

    Переможця фіналу конкурсу буде оголошено 24 серпня за результатами підрахунку онлайн-голосів та оцінок експертної ради. Підтримати Веселу Долину Одеської області, віддавши за неї свій голос, можна одним кліком за посиланням.

    Голосування триватиме до 16 серпня.

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    Село на Одещині змагається за звання найкращого в Україні
    Село на Одещині змагається за звання найкращого в Україні

    Зазначимо, село Весела Долина (у минулому поселення Кльостіц) засновано у 1815 році на березі річки Чага (Тарутинський район). Унікальність населеного пункту у тому, що на його території розташовано центр етнографічного сільського туризму та сімейного відпочинку «Фрумушика-Нова».

    Це - найбільший комплекс в Європі з вирощування овець каракульської породи. Також на території господарства знаходиться парк скульптур. Серед них - гранітний Чабан, який включено до світової Книги рекордів Гіннеса. Окрім того, туристи мають змогу відвідати там краєзнавчий музей, міні-зоопарк, ферму поні та скуштувати продукти місцевого виробництва: вино, мед та сир. На території комплексу проводять також фестивалі та концерти.

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