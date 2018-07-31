Село на Одещині змагається за звання найкращого в Україні



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Село Весела Долина Одеської області бере участь у фіналі Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2018»

Наразі між собою змагаються 10 сіл-конкурсантів. Обрати наймальовничніший куточок може кожен охочий шляхом онлайн-голосування.



Переможця фіналу конкурсу буде оголошено 24 серпня за результатами підрахунку онлайн-голосів та оцінок експертної ради. Підтримати Веселу Долину Одеської області, віддавши за неї свій голос, можна одним кліком за посиланням.

Голосування триватиме до 16 серпня.

Зазначимо, село Весела Долина (у минулому поселення Кльостіц) засновано у 1815 році на березі річки Чага (Тарутинський район). Унікальність населеного пункту у тому, що на його території розташовано центр етнографічного сільського туризму та сімейного відпочинку «Фрумушика-Нова».

Це - найбільший комплекс в Європі з вирощування овець каракульської породи. Також на території господарства знаходиться парк скульптур. Серед них - гранітний Чабан, який включено до світової Книги рекордів Гіннеса. Окрім того, туристи мають змогу відвідати там краєзнавчий музей, міні-зоопарк, ферму поні та скуштувати продукти місцевого виробництва: вино, мед та сир. На території комплексу проводять також фестивалі та концерти.