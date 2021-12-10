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    На Одещині у смітник викинули живого кролика (фото)

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    Тепер кролику будуть шукати нових господарів - На Одещині у смітник викинули живого кролика (фото)
    Тепер кролику будуть шукати нових господарів
    фото Світлана Компанієць

    Тварину врятували волонтери

    У місті Южне Одеської області двірник знайшов на дні сміттєвого контейнера живого декоративного кролика. Про це повідомила місцевий волонтер Світлана Компанієць у Facebook.

    «Ранок починається не з кави. Двірник з Новобілярської, 26 (заводський гуртожиток) помітив на дні сміттєвого контейнера живого кролика. Глибоко, не дістати. Розповів своїй дружині, двірнику з Хіміків, 14. А дружина обмовилася нашій Ірі, яка якраз була на вулиці. Стрімголов, з сумками та речами, Іра помчала, в надії встигнути», – розповіла волонтерка.

    При цьому вона зазначила, що на кролика накидали сміттєві пакети, а вміст сміттєвого контейнера разом з твариною намагалися висипати у сміттєвоз.

    «Вже викотили контейнер до сміттєвоза, а Іра ще тільки підбігала. Зверху вже були навалені мішки зі сміттям. Кролика зовсім не видно. Почали по одному обережно діставати (добре, що зараз сміття в пакетах). І ось, серед сміття та недоїдків, – сіренький маленький кролик. Вушка притиснув, тремтить від страху», – поділилася жінка.

    Хто викинув тварину на смітник невідомо

    Хто викинув тварину на смітник невідомо

    Тепер кролику будуть шукати нових господарів, які його будуть любити та про нього піклуватися.

    Нагадаємо, у Шостці поблизу сміттєвих баків на вулиці Марата жінка знайшла пітона. Про плазуна вона повідомила правоохоронцям.

    Також у сміттєвому контейнері на столичному Печерську було виявлено розчленоване тіло.

    А у Бердянську, що на Запоріжжі, бездомна жінка знайшла на смітнику пакет зі 110 тисячами гривень, після чого відшукала власника і все йому повернула. Виявилося, він випадково переплутав пакети і замість сміття викинув гроші.

    Теги: волонтер сміття Одещина тварини Facebook
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    На Одещині у смітник викинули живого кролика (фото)