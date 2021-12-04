Дзеркальну вбиральню за три мільйони гривень будують на Одещині (фото)

Керівництво міської ради обрало дзеркальні стіни, бо «такий проєкт виглядає сучаснішим»

У місті Южне Одеської області на території майбутнього скейт-парку для молоді будують дзеркальну вбиральню. На її зведення з місцевого бюджету виділили майже 3 млн грн. Про це кореспондентам «Суспільного» розказав начальник управління капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Геннадій Мартинов.

За його словами, будівництво дзеркальної вбиральні розпочали восени.

«Зараз туалет на стадії будівництва. Наразі ми його підключаємо до усіх комунікацій та мереж. Проклали кабель, будемо робити освітлення», – розказав Геннадій Мартинов.

За словами начальника управління капітального будівництва, до мерії надійшло декілька варіантів фасаду вбиральні. Втім, керівництво міської ради обрало дзеркальні стіни, адже, каже, «такий проєкт виглядає сучаснішим».

Всередині будівлю розподілили на три приміщення: жіноча вбиральня з трьома туалетами та раковинами, чоловіча вбиральня де розмістять два туалети та два пісуари, також там зробили окремий вхід та місце для маломобільних груп населення.

Новий туалет збудували для обслуговування громадсько-спортивного центру, який планують побудувати поряд. Наразі там облаштували баскетбольний майданчик й найближчим часом мають з'явиться тенісні корти.

Геннадій Мартинов додав, повністю закінчити будівництво вбиральні та скейт-парку мають цього року.

Раніше у російському місті Ангарськ для водіїв автобусів було урочисто відкрито дерев'яний туалет.

До слова, у Росії мешканці одного з районів Томська розібрали вуличні дерев'яні туалети і натомість користуються звичайними відрами. Такі нововведення спричинили поширення неприємного запаху в місті.

Нагадаємо, раніше у Росії в Новосибірську при крематорії відбувся чемпіонат із копання могил – «Могильне свавілля». Згідно з умовами змагань, учасники на швидкість мали викопати могилу розміром: 200 см завдовжки, 80 см завширшки і 160 см завглибшки. Взяти участь у конкурсі мав право будь-хто з працівників ритуальної служби, з будь-якого регіону Росії і країн СНД у віці від 18 років.