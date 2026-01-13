Справа про держзраду: суд залишив Шуфрича під вартою

Суд призначив Нестору Шуфричу заставу у розмірі 33,2 млн грн

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу, якого обвинувачують у державній зраді. Політик перебуватиме під вартою щонайменше до 13 березня. Про це повідомляє «Главком».

Окрім тримання під вартою, суд призначив Шуфричу заставу у розмірі 33,2 млн грн. Фактично залишивши без змін суму застави, визначену Київським апеляційним судом 6 січня.

У коментарі «Главкому» адвокат нардепа Дмитро Савицький повідомив, що сторона захисту просила суд суттєво зменшити заставу, однак це клопотання не знайшло підтримки. Також, за словами захисника, станом на сьогодні є юридичні труднощі із зарахуванням застави за нардепа. Річ у тім, фінансова система, коли у платіжці вказується прізвище «Шуфрич», блокує такий платіж автоматично. Причина проста – до політика застосовано санкції РНБО.

За словами Савицького, подібне блокування відбулося у справі про оскарження Шуфричем санкцій у Верховному суді. Тоді вийшли із ситуації таким чином – у платіжці залишили номер справи без прізвища Шуфрича. Однак у справі про державну зраду так не вдасться зробити, уточнив адвокат нардепа.

Також Главком стало відомо, що адвокати Шуфрича мають намір оскаржити в апеляції нинішню ухвалу Шевченківського райсуду.

Якщо ж і надалі обвинуваченому нардепу чи іншим заставодавцям не вдасться внести кошти на рахунок суду, то адвокати Шуфрича звертатимуться до суду за додатковими розʼясненнями.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року правоохоронці оголосили підозру Нестору Шуфричу у державній зраді.

За даними СБУ, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимира Сівковича. Останній втік до Москви ще у 2014 році, де створив потужну «кротоферму» для підривної діяльності проти України.

«Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни – нібито «один народ». Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві», – йшлося у повідомленні спецслужби.

Тоді ж під час обшуків у нардепа силовики знайшли колекції радянських нагород та кітелі збройних сил Росії.

У лютому 2024 року правоохоронці «нагородили» Шуфрича новою підозрою за фінансування Росгвардії у Криму. Лише за три місяці 2016 року підконтрольна нардепу компанія заплатила воєнізованій охороні окупантів пів мільйона російських рублів. Гроші пішли за охорону недобудованого профілакторію площею понад 4,5 тис. кв. у селищі Сімеїз, який межує з дачею Медведчука.

Після цього підозру за аналогічними подіями у Криму одержав й експомічник Шуфрича В’ячеслав Черепня. Він близько року перебував у СІЗО, а потім у лютому 2025 року суд переглянув міру запобіжного заходу і призначив домашній арешт.

15 вересня 2023 року одіозний політик заїхав до слідчого ізолятора СБУ, де й залишається донині.