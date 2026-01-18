Освітня омбудсменка на тлі блекаутів звернулася до директорів шкіл із проханням

Через надзвичайну ситуацію в енергетиці зимові канікули у школах мають продовжити

Освітня омбудсменка Надія Лещик закликала керівників шкіл, де через надзвичайний стан в енергетиці ввели канікули, дозволити вчителям працювати дистанційно. Як інформує «Главом», про це вона написала у Facebook.

Так, омбудсменка закликала директорів таких шкіл видати наказ про дистанційну форму роботи на цей період, щоб педагоги могли самостійно обирати місце роботи.

«Не примушуйте вчителів працювати під час канікул у холодних класах», – наголосила Надія Лещик.

Кілька днів тому прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що через надзвичайну ситуацію в енергетиці зимові канікули у школах мають продовжити або встановити до 1 лютого 2026 року.

Нагадаємо, у Києві Міносвіти і КМДА мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року. Рішення не поширюється на дитячі садки. МОН разом з ОВА мають визначити необхідність для усіх закладів освіти тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне або продовжити чи запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року – залежно від безпекової ситуації в регіоні.

