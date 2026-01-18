Головна Країна Наука та освіта
Освітня омбудсменка на тлі блекаутів звернулася до директорів шкіл із проханням

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Омбудсменка закликала директорів шкіл видати наказ про дистанційну форму роботи для педагогів
Через надзвичайну ситуацію в енергетиці зимові канікули у школах мають продовжити

Освітня омбудсменка Надія Лещик закликала керівників шкіл, де через надзвичайний стан в енергетиці ввели канікули, дозволити вчителям працювати дистанційно. Як інформує «Главом», про це вона написала у Facebook.

Так, омбудсменка закликала директорів таких шкіл видати наказ про дистанційну форму роботи на цей період, щоб педагоги могли самостійно обирати місце роботи.

«Не примушуйте вчителів працювати під час канікул у холодних класах», – наголосила Надія Лещик.

Кілька днів тому прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що через надзвичайну ситуацію в енергетиці зимові канікули у школах мають продовжити або встановити до 1 лютого 2026 року.

Нагадаємо, у Києві Міносвіти і КМДА мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року. Рішення не поширюється на дитячі садки. МОН разом з ОВА мають визначити необхідність для усіх закладів освіти тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне або продовжити чи запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року – залежно від безпекової ситуації в регіоні.

Також народна депутатка розповіла, на чому зараз тримається енергосистема України. 

