Атака на Одесу та регіон: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака на Одесу та регіон: головне за ніч
Наслідки атаки на Одещину
фото: Одеська ОВА

«Главком» зібрав головні події ночі проти 31 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росіяни атакували Одесу та область, Мерц заявив, що 2026 рік може бути вирішальним для Європи, Насралла оскаржив перемогу Насрі на виборах президента Гондурасу, чиновник Вінницької ОДА в'їхав службовим авто в газову колонку, у Кентуккі поїзд зійшов з рейок.

Атака на Одесу

У ніч проти 31 грудня російські терористи атакували багатоповерхівку в Одесі. Внаслідок обстрілу є постраждалі, серед яких – діти. 

Унаслідок атаки в двох районах Одеси зафіксовано влучання в багатоповерхові будинки. В одному з них спалахнула пожежа у квартирах, також пошкоджено цивільні автомобілі.

Є постраждалі, серед них – діти. Їм надається вся необхідна допомога.

Проводиться обстеження будинків і пошкоджених ділянок, триває уточнення даних щодо масштабу руйнувань та кількості поранених.

Росіяни вчинили чергову масовану атаку ударними безпілотниками по Одещині, в результаті якої постраждала житлова, логістична та енергетична інфраструктура.

Заява Мерца

У своєму новорічному зверненні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Європу активніше відстоювати власні інтереси, щоб зберегти мир, стабільність та добробут у 2026 році,. Мерц наголосив на необхідності самостійного курсу ЄС на тлі зростаючих загроз – від агресії Росії до напружених відносин із США та викликів світової економіки.

«Ми дедалі чіткіше бачимо, що агресія Росії була і є частиною плану, спрямованого проти всієї Європи», – заявив Мерц. Канцлер назвав війну в Україні «жахливою», і застеріг, що вона становить пряму загрозу свободі та безпеці континенту.

Вибори у Гондурасі

Кандидат у президенти Гондурасу Сальвадор Насралла офіційно подав апеляцію щодо результатів президентських виборів, за підсумками яких переможцем було оголошено Насрі Асфуру – консервативного політика, підтриманого президентом США Дональдом Трампом. 

Згідно з Центральною виборчою комісією (CNE), розрив між кандидатами склав менше 1%, але команда Насралли стверджує про серйозні порушення та невідповідності у підрахунку голосів.

ДТП у Вінниці за участі чиновника

У Вінницькій області сталася дорожньо‑транспортна пригода за участі службового автомобіля Вінницької обласної державної адміністрації. 

За кермом авто, яке протаранило газову колонку на П’ятничанах, був Костянтин Меньшіков – директор Департаменту оборонної роботи та забезпечення правопорядку Вінницької ОДА.

Водій відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння в драгері та їхати до лікарні для освідування. У повідомленні ЗМІ вказано, що відносно чиновника склали протокол за ст. 130 КУпАП. Заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталія Заболотна вже прокоментувала подію:

Аварія у США

Поїзд компанії CSX зійшов з рейок у сільській місцевості округу Тодд, що спричинило витік розплавленої сірки та спалах пожежі. Інцидент змусив місцеву владу тимчасово видати наказ про самоізоляцію для мешканців прилеглих районів. 31 вагон зійшов із колії, один із них був із небезпечною речовиною. Вогонь вдалося загасити.

