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РФ вдарила по Одесі під час візиту Зеленського і прем'єра Греції: Держдеп відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ вдарила по Одесі під час візиту Зеленського і прем'єра Греції: Держдеп відреагував
Російська ракета в Одесі вибухнула за 500 м від Зеленського і прем'єра Греції
фото скріншот відео

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр зауважила, що вона не може відповісти, чи був президент Зеленський ціллю удару по Одесі.

США відреагували на удар РФ по Одесі під час візиту президента Володимира Зеленського та прем'єра-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Представники відомства зауважили, що це є черговим доказом того, що Україна потребує посилення ППО. Про це завив речник Держдепу Метью Міллер на брифінг Державного департаменту США.

Коментуючи питання удару РФ 6 березня по Одесі під час візиту у місто Зеленського та Міцотакіса, Міллер зауважив, що це є ще одним нагадуванням про те, як Росія продовжує завдавати ударів по Україні кожного дня.

«Це нагадування про потребу України в системах ППО, і це нагадування про те, що Конгрес Сполучених Штатів повинен вжити заходів, як ми й закликали їх до цього, щоб підтримати Україну в її боротьбі проти російської агресії», – сказав він.

Водночас прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр зауважила, що вона не може відповісти, чи був президент Зеленський ціллю удару по Одесі.

«Ми знаємо, що робить Росія. Ми бачили, що відбувалося на полі бою протягом останніх кількох тижнів через бездіяльність Конгресу», – сказала вона.

Жан-П'єр зазначила, що в США поінформовані з приводу того, яка кризова ситуація наразі триває в Україні. За її словами, минулого тижня директор ЦРУ доповів про жахливі наслідки російської агресії для нашої держави.

Нагадаємо, росіяни 6 березня завдали ракетного удару по Одесі. Це сталося під час візиту президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакіса Міцотакіса, вони бачили вибух.

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Теги: Олена Зеленська Греція Одеса США

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