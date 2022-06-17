ЗСУ збили безпілотник ворога, якого немає на озброєнні в армії РФ

Експериментальний безпілотник був публічно продемонстрований лише у вересні минулого року

Українські військові збили російський розвідувальний безпілотний летальний апарат «Мерлин-ВР», який офіційно не прийнятий на озброєння армії РФ. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України повідомляють у Телеграмі.

«Українським військовим вдалося вполювати доволі цікаву «пташку» – російський розвідувальний БПЛА «Мерлин-ВР», – ідеться в повідомленні.

Цей експериментальний безпілотник був публічно продемонстрований лише у вересні минулого року та офіційно не прийнятий на озброєння армії російської федерації.

Нагадаємо, українські військові станом на 17 червня ліквідували вже близько 33 150 рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки.

Як повідомлялося, ЗСУ збили над Миколаєвом ворожий безпілотник. Також Нацгвардієць із першого пострілу збив ворожий безпілотник.