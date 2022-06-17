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  4. ЗСУ збили безпілотник ворога, якого немає на озброєнні в армії РФ
рус
    Події в Україні

    ЗСУ збили безпілотник ворога, якого немає на озброєнні в армії РФ

    ЗСУ збили безпілотник ворога, якого немає на озброєнні в армії РФ
    фото: t.me/s/kpszsu

    Експериментальний безпілотник був публічно продемонстрований лише у вересні минулого року

    Українські військові збили російський розвідувальний безпілотний летальний апарат «Мерлин-ВР», який офіційно не прийнятий на озброєння армії РФ. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України повідомляють у Телеграмі.

    «Українським військовим вдалося вполювати доволі цікаву «пташку» – російський розвідувальний БПЛА «Мерлин-ВР», – ідеться в повідомленні.

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    ЗСУ збили безпілотник ворога, якого немає на озброєнні в армії РФ
    ЗСУ збили безпілотник ворога, якого немає на озброєнні в армії РФ
    ЗСУ збили безпілотник ворога, якого немає на озброєнні в армії РФ

    Цей експериментальний безпілотник був публічно продемонстрований лише у вересні минулого року та офіційно не прийнятий на озброєння армії російської федерації.

    Нагадаємо, українські військові станом на 17 червня ліквідували вже близько 33 150 рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки.

    Як повідомлялося, ЗСУ збили над Миколаєвом ворожий безпілотник. Також Нацгвардієць із першого пострілу збив ворожий безпілотник.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна безпілотник озброєння окупація #stoprussia
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    ЗСУ збили безпілотник ворога, якого немає на озброєнні в армії РФ