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    Новини

    Сильний снігопад заблокував роботу міжнародного аеропорту «Одеса»

    • Павло Вуєць
    • Розсилка
    Сильний снігопад заблокував роботу міжнародного аеропорту «Одеса»

    Через сильний сніг одеський аеропорт не приймає літаки

    Літак авіакомпанії Turkish Airlines, Airbus A319 відмовився від посадки і встав в зону очікування. Через 30 хвилин екіпаж зрозумів, що смуга не буде розчищена, після чого літак пішов назад в Стамбул.

    Приблизно в цей же час в Одесі мали приземлитися рейси зі столиці України, але пілоти МАУ, рейсом з Борисполя, та «Мотор Січ» - з аеропорту імені Сікорського, не стали витрачати пальне.

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    Останнім пасажирським літаком, що приземлився сьогодні, став Embraer польської авіакомпанії LOT. Він сів о 17:14.

    Згідно метеоданих на цю годину, коефіцієнт зчеплення на смузі не перевищує значення 0,2, що недостатньо для безпечної посадки повітряних суден.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на вихідних в Україні очікуються шквали, снігопад і похолодання.

    Джерело: Думская

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