Мер Одеси закликав до компромісів із Росією

Геннадій Труханов: «Я мрію повернутися до наших кордонів у 1991 році, але треба крок за кроком домовлятися, поступово шукати компроміси»

Міський голова Одеси Геннадій Труханов висловив думку, що Україні потрібно вести переговори з Росією та шукати компроміси. Про це він заявив в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

Труханов наголосив, що на кону життя мільйонів людей, тому необхідно домовлятися з Росією та «поступово шукати компроміси». Зокрема, йдеться про майбутнє окупованого Росією Криму.

«Я вважаю, що важливо діяти політично, адже на кону життя мільйонів людей. Я не хочу, щоб мене неправильно зрозуміли. Очевидно, я мрію повернутися до наших кордонів у 1991 році, але треба крок за кроком домовлятися, поступово шукати компроміси, уникати конфронтації», – сказав він.

Мер Одеси також припустив, що російський диктатор Володимир Путін спробує захопити Одесу.

«Так, він спробує ще: він одержимий нашим містом. Він не хоче його бомбити, як Харків, він хоче отримати його цілим. Я не песиміст, я вірю, що в підсумку ми переможемо. Але війна буде довгою, важкою. Наш наступ на Херсон йде повільно, і Путін продовжує сподіватися на оточення Одеси з півночі для з’єднання з Придністров’ям і з півдня на фронтальний удар Чорноморського флоту», – зазначив Труханов.

Нагадаємо, раніше очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що вважає ймовірними спроби наступу окупантів на Одесу. При цьому він запевнив, що українське військо відповість рішуче.

Також раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що, на думку західних чиновників, Росія, скоріш за все, почне новий великий наступ проти України на початку наступного року. На Заході вважають, що Москва має намір захопити все південно-західне узбережжя України, відрізавши нашу країну від доступу до моря.

Додамо, що сьогодні керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що українські захисники пішли в контрнаступ на Півдні України.

Як відомо, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.