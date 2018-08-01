Слідчий одеської поліції, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, влаштувала ДТП



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Жінка врізалася в припарковану автівку

Слідчий Приморського відділу поліції Одеси, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп'яніння, потрапила в ДТП. Про це на своїй сторінці в «Фейсбуці» повідомив активіст «Дорожнього контролю» Дмитро Кравчук.

Аварія сталася в ніч на 1 серпня на 1-й станції Люстдорфської дороги. Водій автомобіля Nissan врізався в припарковану на узбіччі машину.

Як з'ясувалося, за кермом іномарки перебувала слідчий Приморського відділу поліції Наталія Маришева.

На експертизі в медустанові перевірка на алкотестери показала в крові у співробітника поліції 2,23 проміле алкоголю, при допустимій нормі в 0,2 проміле.

Джерело: trassae95.com