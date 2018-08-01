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    Слідчий одеської поліції, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, влаштувала ДТП

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    Слідчий одеської поліції, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, влаштувала ДТП

    Жінка врізалася в припарковану автівку

    Слідчий Приморського відділу поліції Одеси, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп'яніння, потрапила в ДТП. Про це на своїй сторінці в «Фейсбуці» повідомив активіст «Дорожнього контролю» Дмитро Кравчук.

    Аварія сталася в ніч на 1 серпня на 1-й станції Люстдорфської дороги. Водій автомобіля Nissan врізався в припарковану на узбіччі машину.

    Як з'ясувалося, за кермом іномарки перебувала слідчий Приморського відділу поліції Наталія Маришева.

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    Слідчий одеської поліції, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, влаштувала ДТП
    Слідчий одеської поліції, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, влаштувала ДТП
    Слідчий одеської поліції, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, влаштувала ДТП

    Джерело: trassae95.com

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