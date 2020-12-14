Стоп насильству: в Одесі названо переможців конкурсу аматорських відеороликів

Авторський колектив Одеської школи № 41 – переможець конкурсу аматорських відеороликів «Стоп насильству!»

10 грудня 2020 року відбулося підбиття підсумків конкурсу аматорських відеороликів «Стоп насильству!», який вже вдруге проводився серед закладів загальної середньої освіти Одеси.

Організатори конкурсу – департамент праці та соціальної політики, департамент освіти та науки Одеської міської ради.

У конкурсі аматорських відеороликів «Стоп насильству!» взяли участь авторські колективи 14 закладів освіти: № № 5, 27, 41, 63, 71, 72, 85, 89, 100, 103; НВК № № 4, 13, 67, 84. Найактивнішим учасником стала загальноосвітня школа № 27, яка представила на конкурс 4 відеоролики, створених авторськими колективами різних класів.

До складу журі конкурсу увійшли представники: департаменту праці та соціальної політики, департаменту освіти та науки Одеської міської ради, Управління патрульної поліції в Одеській області департаменту патрульної поліції та громадської організації «Громадський рух «Віра. Надія. Любов».

Журі конкурсу відзначило творчій підхід авторів кожної роботи, глибоке розкриття тематики домашнього насильства, ставлення до нього учнів різних вікових категорій.

За результатами перегляду представлених відеороликів журі визначило переможців конкурсу, зокрема:

І місце зайняв авторський колектив Одеської загальноосвітньої школи № 41;

ІІ місце поділили авторські колективи Одеського ліцею № 63 та Одеської загальноосвітньої школи № 85;

на ІІІ місці – авторський колектив Одеської загальноосвітньої школи № 103.

Окремо за креативність робіт журі відзначило колективи Одеської спеціалізованої школи № 5 та Одеської загальноосвітньої школи № 84, за активну участь у конкурсі - загальноосвітню школу № 27.

Дипломи та подарунки переможцям та учасникам конкурсу будуть вручені з дотриманням умов карантинних обмежень.