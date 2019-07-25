Суперкубок України з футболу пройде в Одесі на стадіоні «Чорноморець»



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В Одесі вдесяте «Динамо» і «Шахтар» розіграють Суперкубок України

24 липня 2019 року мер Одеси Геннадій Труханов і Президент Української Прем'єр-ліги Томас Грімм (УПЛ) презентували Суперкубок і матч між командами «Динамо» (Київ) і «Шахтар» (Донецьк) за головний трофей нового футбольного сезону.

Одеський міський голова подякував керівництву УПЛ за ще одну можливість проведення матчу в нашому місті, зазначивши, що така стабільність демонструє високу організацію всього процесу, починаючи від Фестивалю футболу і закінчуючи самим матчем.

«Сьогодні в нашому місті стартує велике свято футболу - низка заходів, які прикрашають гру і роблять її не просто змаганням, а сприяють розвитку футбольної культури і популяризації гри серед дітей та молоді», - підкреслив Геннадій Труханов.

Мер Одеси висловив упевненість, що заходи, що вживаються містом з розвитку футболу (відкриття близько 60-ти нових стадіонів із сучасними футбольними полями, проведення роботи з федераціями, створення ліцею «Олімпієць» зі спортивним ухилом), дозволять надалі поповнити Українську Прем'єр-лігу новими молодими гравцями.

«У 2019 році відбудеться 16-й розіграш Суперкубка України, і вдесяте він пройде в Одесі. Це унікальне місце для проведення Суперкубка України. Тут створені всі умови для проведення матчу, і ми відчуваємо повну підтримку. Упевнений, і цього разу гра буде досить видовищною», - підкреслив Томас Грімм.

Суперкубок України з футболу відбудеться на стадіоні «Чорноморець» 28 липня, початок - о 21:00.