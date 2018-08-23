Сварка через парковку автомобілю переросла у різанину



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Під час конфлікту між сусідами 45-річний місцевий житель наніс своєму опоненту два ножові удари в область грудної клітини. Потерпілий помер у лікарні.

Трагедія сталася біля одного з житлових будинків на вул. Космонавтів в Одесі. Між сусідами раніше неодноразово виникали сварки. Один з одеситів паркував машину під вікнами квартири іншого чоловіка, часто спрацьовувала автомобільна сигналізація, що створювало громадянам незручності.

Про це інформує прес-служба ГУ НПв Одеській області, повідомляє «Главком».

Того злощасного вечора ситуація повторилася знову. 28-річний місцевий житель вийшов на подвір’я, зробив сусідові зауваження. Виникла сварка, потім бійка. В ході чого власник транспортного засобу наніс опоненту два удари ножем, один з них - в область серця.

Громадяни викликали поліцію і швидку допомогу. Поліцейські негайно прибули на місце і затримали зловмисника. Пораненого госпіталізували, проте чоловік помер в медустанові.

«До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, - розповідає т.в.о. заступника начальника Київського відділу поліції Олександр Мільчук. - Правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Санкцією статті за такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років».