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    Труханов розказав у суді, чому його відпустка була такою довгою

    Також мер Одеси похвалився своїми «здобутками» у відрядженнях
    Одеський міський голова Геннадій Труханов стверджує, що вперше за три з половиною роки дозволив собі тривалу відпустку. Про це він заявив під час виступу в Солом'янському райсуді столиці, де йому обирають запобіжний захід. «За три з половиною роки я мав повноцінну відпустку, коли приділив увагу собі та сім'ї. У мене ще є 50 днів
    • Сьогодні, 14:05
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    Геннадій Труханов у суді
    Геннадій Труханов у суді

    Також мер Одеси похвалився своїми «здобутками» у відрядженнях

    Одеський міський голова Геннадій Труханов стверджує, що вперше за три з половиною роки дозволив собі тривалу відпустку. Про це він заявив під час виступу в Солом'янському райсуді столиці, де йому обирають запобіжний захід.

    «За три з половиною роки я мав повноцінну відпустку, коли приділив увагу собі та сім'ї. У мене ще є 50 днів невикористаної відпустки», — сказав Труханов.

    Мер Одеси також нагадав, що 12 лютого поїхав у відрядження до Чехії, оскільки його туди запрошували давно, але у нього був щільний графік і він не міг поїхати раніше. Метою поїздки було відвідати підприємство, де виготовляють та ремонтують трамваї, оскільки Одеса збиралася взяти кредит у розмірі 50 млн євро для оновлення лінії трамваїв.

    Труханов додає, що у нього була запланована зустріч із заступником міністра економіки Чехії, однак через оголошення йому підозри НАБУ він змушений був повернутися в Україну.

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    Політик запевняє, що для Одеси завдяки його відрядженню до Стамбула вдалося залучити 1,5 млн доларів інвестицій для створення Стамбульського парку в місті. Крім того, мер Стамбула подарував Одесі 30 нових автобусів.

    Результатом його відрядженням до Афону стало, за словами Труханова, привезення до Одеси чудотворної ікони, а до Афін - домовленість про дружню зустріч футбольних команд міст.

    Раніше повідомлялося, що у прокуратурі оцінили вартість свободи для мера Одеси.

    Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.

    У НАБУ підтвердили затримання мера Одеси та його заступника.

    9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.

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