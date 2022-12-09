Три посадовці Одеської мерії отримали підозри

Місцеперебування першого заступника міського голови Одеси наразі не встановлено

Прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру ще трьом учасникам злочинної організації, яка тримала під контролем Одеську міську раду. Про це повідомляє пресслужба САП.

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«Про підозру повідомлено першому заступнику міського голови Одеси, виконувачу обов’язків заступника міського голови Одеси – керівнику апарату виконавчого комітету Одеської міськради та заступниці міського голови Одеси», – йдеться в повідомленні.

Оскільки місцеперебування першого заступника міського голови Одеси наразі не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку, визначеному ст. ст. 135, 278 КПК України.

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Слідство встановило, що з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в м. Одеса, розпорядження коштами місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку. Для реалізації злочинних дій вони налагодили процес систематичного підкупу службових осіб Одеської міської ради, які забезпечували прийняття необхідних рішень.

Відповідно до зібраних доказів установлено, що виконувач обов’язків заступника міського голови Одеси – керівник апарату виконавчого комітету Одеської міськради упродовж листопада 2021 року – серпня 2022 року одержав неправомірну вигоду на загальну суму понад 2,4 млн грн за вчинення дій в інтересах злочинної організації, зокрема за забезпечення ухвалення земельною комісією рішень про відведення землі під будівництво наперед визначеним особам.

У свою чергу перший заступник та заступниця міського голови Одеси отримали від організаторів злочинної організації 900 та 300 тис. грн відповідно. Так, перший заступник міського голови Одеси за версією слідства контролював діяльність підпорядкованих управлінь - головних розпорядників коштів та надавав їх керівникам вказівки про призупинення розрахунків за ремонт доріг у місті. Такі дії створювали умови для отримання злочинною організацією неправомірної вигоди від підрядника за поновлення виплат. Підозрюваний також позитивно голосував у складі виконавчого комітету за рішення, якими встановлювалися тарифи на поводження із твердими побутовими відходами у місті Одесі та про зміни до бюджету, що відповідали інтересам злочинної організації.

На сьогодні про підозру повідомлено шістьом учасникам злочинної організації. Слідство триває. Встановлюються інші особи ймовірно причетні до діяльності цієї злочинної організації.

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Нагадаємо, 5 грудня у мерії Одеси відбувся обшук.

6 жовтня 2021 року генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала 5 підозр у справі, яка стосується заволодіння землею в Одесі. Три з них стосуються чинного мера Геннадія Труханова, Володимира Галантерника та колишнього прокурора Одеської області Олега Жученка.