Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Три посадовці Одеської мерії отримали підозри

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Три посадовці Одеської мерії отримали підозри
Центр протидії корупції

Місцеперебування першого заступника міського голови Одеси наразі не встановлено

Прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру ще трьом учасникам злочинної організації, яка тримала під контролем Одеську міську раду. Про це повідомляє пресслужба САП.

«Про підозру повідомлено першому заступнику міського голови Одеси, виконувачу обов’язків заступника міського голови Одеси – керівнику апарату виконавчого комітету Одеської міськради та заступниці міського голови Одеси», – йдеться в повідомленні.

Оскільки місцеперебування першого заступника міського голови Одеси наразі не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку, визначеному ст. ст. 135, 278 КПК України.

Слідство встановило, що з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в м. Одеса, розпорядження коштами місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку. Для реалізації злочинних дій вони налагодили процес систематичного підкупу службових осіб Одеської міської ради, які забезпечували прийняття необхідних рішень.

Відповідно до зібраних доказів установлено, що виконувач обов’язків заступника міського голови Одеси – керівник апарату виконавчого комітету Одеської міськради упродовж листопада 2021 року – серпня 2022 року одержав неправомірну вигоду на загальну суму понад 2,4 млн грн за вчинення дій в інтересах злочинної організації, зокрема за забезпечення ухвалення земельною комісією рішень про відведення землі під будівництво наперед визначеним особам.

У свою чергу перший заступник та заступниця міського голови Одеси отримали від організаторів злочинної організації 900 та 300 тис. грн відповідно. Так, перший заступник міського голови Одеси за версією слідства контролював діяльність підпорядкованих управлінь - головних розпорядників коштів та надавав їх керівникам вказівки про призупинення розрахунків за ремонт доріг у місті. Такі дії створювали умови для отримання злочинною організацією неправомірної вигоди від підрядника за поновлення виплат. Підозрюваний також позитивно голосував у складі виконавчого комітету за рішення, якими встановлювалися тарифи на поводження із твердими побутовими відходами у місті Одесі та про зміни до бюджету, що відповідали інтересам злочинної організації.

На сьогодні про підозру повідомлено шістьом учасникам злочинної організації. Слідство триває. Встановлюються інші особи ймовірно причетні до діяльності цієї злочинної організації.

Нагадаємо, 5 грудня у мерії Одеси відбувся обшук.

6 жовтня 2021 року генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала 5 підозр у справі, яка стосується заволодіння землею в Одесі. Три з них стосуються чинного мера Геннадія Труханова, Володимира Галантерника та колишнього прокурора Одеської області Олега Жученка. 

Теги: САП мер слідство обшук НАБУ Одеса

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зловмисники збирали розвіддані про місця можливої дислокації та переміщення підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ
СБУ затримала в Одесі подружжя російських шпигунів
Вчора, 12:56
У межах якого кримінального провадження тривають слідчі дії, поки невідомо
У мерії Одеси відбувся обшук
5 грудня, 15:36
Полював за «Нептунами»: СБУ затримала в Одесі російського агента
Полював за «Нептунами»: СБУ затримала в Одесі російського агента
7 грудня, 17:50

Новини

Три посадовці Одеської мерії отримали підозри
Три посадовці Одеської мерії отримали підозри
П'ять діб без світла. Одесити вийшли на акцію протесту (відео)
П'ять діб без світла. Одесити вийшли на акцію протесту (відео)
СБУ затримала в Одесі подружжя російських шпигунів
СБУ затримала в Одесі подружжя російських шпигунів
Полював за «Нептунами»: СБУ затримала в Одесі російського агента
Полював за «Нептунами»: СБУ затримала в Одесі російського агента
Немає тепла та води. Наслідки російських атак по Одесі
Немає тепла та води. Наслідки російських атак по Одесі
Одещина: ракети влучили в цивільні будинки, є постраждалі
Одещина: ракети влучили в цивільні будинки, є постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
«Змушувала скидати вишиванку і мити нею підлогу Кремля». Арестович напав на Меркель
16K
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7691
Заява Меркель про Мінські угоди викликала істерику в Лукашенка 
7594
Масштабна пожежа у Москві: пролунали вибухи, є жертви (фото, відео)
7260
Пожежа у Москві: працівниця магазину повідомила нові деталі (відео)
7223
Загроза наступу на Куп'янськ: Харківська ОВА зробила заяву

Новини

На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
Сьогодні, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
Сьогодні, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
Сьогодні, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
Вчора, 07:01
Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
7 грудня, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
6 грудня, 07:07

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту