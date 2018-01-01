У Чорному морі неподалік Одеси проходять маневри кораблів НАТО
- Сьогодні, 07:05
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Вперше за багато років відразу два британських військових кораблі ввійшли в Чорне море
Неподалік від Одеси у Чорному морі проводяться спільні маневри двох постійних морських груп НАТО.
Про це повідомляє видання «Думская».
Йдеться про Другу постійну групу - SNMG2 і групу з протидії мінній небезпеці - SNMCMG2.
«У середу під час навчань проводилося спільне маневрування з посадками вертольотів. За неперевіреною інформацією, в навчаннях також брали участь румунські винищувачі», - пише ЗМІ.
Відзначається, що вперше за багато років відразу два британських військових кораблі ввійшли в Чорне море. Так, військове гідрографічне судно HMS Enterprise H88, яке супроводжував турецький тральщик TCJ Akcaj M270, пройшло Босфор 24 січня. Тут до них приєднався румунський тральщик ROS Lupu Dinescu M25.
У цьому складі мінна група SNMCMG2 побувала в турецькому порту Сіноп, а потім пішла в Констанцу.
Як відомо, наприкінці минулого місяця у Чорне море увійшов британський есмінець HMS Duncan, оснащений крилатими протикорабельними ракетами і системами стеження.
Нагадаємо, американський есмінець USS Carney DDG64 зайшов у Чорне море 5 січня.