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    У Чорному морі неподалік Одеси проходять маневри кораблів НАТО

    Вперше за багато років відразу два британських військових кораблі ввійшли в Чорне море
    Неподалік від Одеси у Чорному морі проводяться спільні маневри двох постійних морських груп НАТО. Про це повідомляє видання «Думская». Йдеться про Другу постійну групу - SNMG2 і групу з протидії мінній небезпеці - SNMCMG2. «У середу під час навчань проводилося спільне маневрування з посадками вертольотів. За неперевіреною
    • Сьогодні, 07:05
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    Маневри у Чорному морі
    Фото: Думская
    Маневри у Чорному морі

    Вперше за багато років відразу два британських військових кораблі ввійшли в Чорне море

    Неподалік від Одеси у Чорному морі проводяться спільні маневри двох постійних морських груп НАТО.

    Про це повідомляє видання «Думская».

    Йдеться про Другу постійну групу - SNMG2 і групу з протидії мінній небезпеці - SNMCMG2.

    «У середу під час навчань проводилося спільне маневрування з посадками вертольотів. За неперевіреною інформацією, в навчаннях також брали участь румунські винищувачі», - пише ЗМІ.

    Відзначається, що вперше за багато років відразу два британських військових кораблі ввійшли в Чорне море. Так, військове гідрографічне судно HMS Enterprise H88, яке супроводжував турецький тральщик TCJ Akcaj M270, пройшло Босфор 24 січня. Тут до них приєднався румунський тральщик ROS Lupu Dinescu M25.

    У цьому складі мінна група SNMCMG2 побувала в турецькому порту Сіноп, а потім пішла в Констанцу.

    Як відомо, наприкінці минулого місяця у Чорне море увійшов британський есмінець HMS Duncan, оснащений крилатими протикорабельними ракетами і системами стеження.

    Нагадаємо, американський есмінець USS Carney DDG64 зайшов у Чорне море 5 січня.

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