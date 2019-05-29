У колекції Одеського зоопарку - екзотичне поповнення
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Одеський зоопарк запрошує гостей познайомитися з новими екзотичними вихованцями сімейства мангустові - сурикатами
В Одеському зоопарку з'явилися нові екзотичні вихованці - сурикати.
Тепер відвідувачі зоологічного парку можуть побачити ссавців і дізнатися безліч цікавих фактів про ці дивні створіння.
Раніше цей вид не був представлений у зоопарку.
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Сурикати - вид ссавців з сімейства мангустові. Їх батьківщиною є Південна Африка. Населяють тварини переважно пустельні території.