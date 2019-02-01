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    У Малиновському районі Одеси пройде конкурс щодо визначення сміттєвивозящих компаній

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    У Малиновському районі Одеси пройде конкурс щодо визначення сміттєвивозящих компаній

    Малиновська райадміністрація Одеської міськради оголошує конкурс по визначенню юридичних осіб, які здійснюватимуть збирання і перевезення твердих побутових відходів

    Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради, на виконання рішення Одеської міської ради від 14.12.2017р. №2748-VІІ «Про визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюватимуть збирання та перевезення твердих побутових відходів у межах територій районів міста Одеси», а також на підставі розпорядження Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради від 10.01.2018 р. № 08/01-06 (з внесеними змінами від 25.01.2019р. №32/01-06), оголошує конкурс з визначення юридичних осіб, які здійснюватимуть збирання та перевезення твердих побутових відходів у межах території Малиновського району міста Одеси.

    Організатором конкурсу є Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради. Підставою для проведення конкурсу є рішення Одеської міської ради від 14.12.2017 року №2748-VІІ.

    Місце проведення конкурсу - м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 22, велика зала (2-й поверх).

    Час проведення конкурсу - 04.03.2019 р. об 11:00.

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    Кваліфікаційні вимоги до учасника конкурсу:

    • наявність матеріально-технічної бази;
    • вартість надання послуг;
    • наявність працівників відповідної кваліфікації (водії автотранспортних засобів спеціалізованих автомобілів);
    • досвід роботи з надання послуг зі збирання та перевезення твердих побутових відходів.

    Територія надання послуг зі збирання та перевезення твердих побутових відходів розташовується у межах Малиновського району міста Одеси.

    Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

    Конкурсні пропозиції приймаються та реєструються секретарем конкурсної комісії за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова,22, каб.314, щоденно (крім суботи та неділі) з 10.00 до 16.00, перерва – з 13.00 до 14.00.

    Кінцевий строк подачі конкурсних пропозицій - 04.03.2019 р. до 10.30.

    Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

    За додатковою інформацією звертатися до секретаря конкурсної комісії Косьміна Дениса Миколайовича, т. 734-95-12.

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