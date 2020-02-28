У Приморському райсуді Одеси обвинувачений збирався підірвати себе гранатою



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Надзвичайна подія в Одесі

Обвинувачений у вбивстві збирався підірвати себе гранатою в залі судових засідань Приморського районного суду міста Одеси.

Чоловіка привезли з СІЗО і помістили в «клітку». У цей момент він дістав гранату, вийняв чеку і заявив, що підірве себе.

«Я звідси взагалі не вийду або вийду в пластиковому мішку ... Я буду далі розмовляти тільки з прокурором області. Я вимагаю справедливого суду і покарання осіб, винних у допущенні того, що тут відбувається», - заявив він.

У залі суду разом з обвинувачуваним знаходилися судді Віктор Іванов і В'ячеслав Бондар, а також старший конвоїр.

З будівлі було евакуйовано відвідувачів та працівників. Територія суду була оточена.

Згодом правоохоронці знешкодили злочинця. Ніхто не постраждав.

«Бомбіста» звуть В'ячеслав Гарькавий. Звинувачується у вбивстві громадянина Ізраїлю у вересні 2016 року.

Джерело: Думская