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    У Приморському райсуді Одеси обвинувачений збирався підірвати себе гранатою

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    У Приморському райсуді Одеси обвинувачений збирався підірвати себе гранатою

    Надзвичайна подія в Одесі

    Обвинувачений у вбивстві збирався підірвати себе гранатою в залі судових засідань Приморського районного суду міста Одеси.

    Чоловіка привезли з СІЗО і помістили в «клітку». У цей момент він дістав гранату, вийняв чеку і заявив, що підірве себе.

    «Я звідси взагалі не вийду або вийду в пластиковому мішку ... Я буду далі розмовляти тільки з прокурором області. Я вимагаю справедливого суду і покарання осіб, винних у допущенні того, що тут відбувається», - заявив він.

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    У Приморському райсуді Одеси обвинувачений збирався підірвати себе гранатою
    У Приморському райсуді Одеси обвинувачений збирався підірвати себе гранатою

    У залі суду разом з обвинувачуваним знаходилися судді Віктор Іванов і В'ячеслав Бондар, а також старший конвоїр.

    З будівлі було евакуйовано відвідувачів та працівників. Територія суду була оточена.

    Згодом правоохоронці знешкодили злочинця. Ніхто не постраждав.

    «Бомбіста» звуть В'ячеслав Гарькавий. Звинувачується у вбивстві громадянина Ізраїлю у вересні 2016 року.

    Джерело: Думская

    суд кримінал Одеса
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