У Кривому Розі під час виконання робіт загинули троє працівників водоканалу (відео)

Поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження за фактом смерті трьох осіб на одному із підприємств

У Кривому Розі під час виконання робіт на підприємстві загинули троє людей. Поліція відкрила кримінальне провадження, повідомляє пресслужба поліції.

За попередньою інформацією, у Довгинцівському районі під час виконання робіт з підвищеною небезпекою трьох осіб затягнуло до насосу.

Правоохоронці за вказаним фактом внесли відомості до ЄРДР за ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України(порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Як повідомляє місцевий журналіст Олег Єрмолинських в Telegram, загинули працівники «Кривбасводоканалу». Вони не переконалися в безпеці, не заміряли вміст газів в приміщенні і їх затягнуло в насос.

Так, 18 вересня о 10:08 рятувальникам надійшло повідомлення від диспетчера КП «Кривбасводоканал» про те, що на вулиці Нікопольське шосе Довгинцівського району на території підприємства троє чоловіків впали до горизонтального відстійнику та не відповідають.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили що тіла без ознак життя знаходяться в конструкції горизонтального відстійнику на глибині 6 метрів.

Загибель працівників водоканалу Автор: Головне управління ДСНС

З дна відстійника за допомогою мотузки підняли тіла загиблих чоловіків на поверхню. Внаслідок події загинуло три особи (1962, 1982 та 1978 років народження).

До слова, у п’ятницю, 17 вересня, в одному із житлових будинків Кривого Рогу пролунав вибух. На місце події відправилися рятувальники, швидка та газова служба.

За інформацією ЗМІ, приблизно 10:15 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух у дев'ятиповерхівці на вулиці Мухіна. Заявниця розповіла, що пролунав вибух у будинку, в якому вона проживає.

Як повідомлялося, що увечері 15 вересня поблизу села Вороненко в Карпатах, в долині гори Під-Берди під час відпочинку групи з 12 туристів (з них двоє дітей) і розпалювання ними багаття стався вибух невстановленого походження, внаслідок чого загинули дві людини, п'ятьох осіб травмовано.

За попередньою інформацією, причиною вибуху став снаряд часів Першої світової війни.