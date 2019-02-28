Умови для інтеграції дітей з інвалідністю в суспільство створюють в Одесі



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В рамках міських програм надають всебічну допомогу родинам, які виховують дітей з інвалідністю

В Одесі проживає понад 3000 дітей з інвалідністю. В рамках Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки здійснюється фінансова підтримка сімей, які виховують дітей з інвалідністю.

Так, у 2018 році була надана адресна одноразова державна допомога для 575 дітей цієї категорії на суму 701 тис. грн. В рамках реалізації Міської програми «Рівність» на 2016 - 2019 роки для отримання освіти і забезпечення інформаційної незалежності дітей з інвалідністю у 2018 році 15 сімей, які виховують таких дітей, отримали матеріальну допомогу на закупівлю комп'ютерної та офісної техніки на загальну суму 150 тис. грн. (по 10 тис. грн. на кожну дитину).

У 2019 році планується збільшення суми на придбання техніки для дітей з інвалідністю до 15 тис. грн.

Додатково до державних гарантій у рамках Міської програми «Рівність» батькам, які виховують дітей з інвалідністю, надається матеріальна допомога на реабілітацію та оздоровлення дітей. У 2018 році таку допомогу отримали 85 дітей (по 7 тис. грн. на кожну дитину) на загальну суму 595 тис. грн.

У 2019 році заплановано оздоровлення 88-ми дітей з інвалідністю (по 10 тис. грн. на кожну дитину) на загальну суму 880 тис. грн.

Для створення умов для інтеграції дітей та молоді з інвалідністю в суспільство у 2018 році проводилися творчі фестивалі «Надія є» і «Рандеву у Мами», на що були виділені бюджетні кошти на загальну суму 318 тис. грн. У заходах взяли участь понад 200 осіб зазначеної категорії.

В рамках Програми у 2019 році заплановано збільшення фінансування зазначених заходів до 360 тис. грн.

У 2018 році для створення умов доступності в спеціалізованій загальноосвітній школі № 75 I-II ступенів управлінням капітального будівництва Одеської міської ради підготовлена проектно-кошторисна документація на суму 250 тис. грн.

У 2019 року в рамках Програми заплановано фінансування в розмірі 4500 тис. грн. для проведення I етапу робіт з капітального ремонту.

В рамках програми «Рівність» підприємству об'єднання громадян «Інватех» громадської організації «Інвацентр» департаментом праці та соцполітики Одеської міськради проводиться відшкодування витрат за надані послуги у вигляді безоплатного перевезення дітей з інвалідністю із супроводжуючими (служба «Інватаксі»).

Крім того, у 2019 році до Програми будуть включені заходи щодо реалізації пілотного проекту «Надання послуг раннього втручання» на загальну суму 152,7 тис. грн.

Потужним реабілітаційним комплексом з розвиненою структурою підрозділів є КУ «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку» http://old.omr.gov.ua/ru/news/93713/. Відділення Центру, які знаходяться в Малиновському, Суворовському і Київському районах міста, реалізують одну або кілька ступенів реабілітаційного процесу для дітей з інвалідністю.

Особливістю Центру є також інтегровані групи навчання, де займаються 44 дитини дошкільного віку, з яких 10 - діти з інвалідністю.

Щодня в Центрі проходять реабілітацію понад 200 вихованців, з яких:

у групах денного перебування - 148 осіб;

у відділенні навчально-виробничих майстерень - 51 осіб;

у відділенні трудотерапії - 17 осіб;

живуть у соціальному гуртожитку - 14 осіб;

перебувають під патронатом - 37 осіб.

Понад 150 дітей щодня отримують комплексну реабілітаційну допомогу амбулаторно. Щорічно консультативну допомогу і курс реабілітаційних послуг отримують понад 800 сімей. 624 консультації надано сім'ям, які звернулися в амбулаторні відділення ранньої реабілітації та медичного супроводу.

До всіх відділень Центру протягом 2018 року зараховано 427 дітей.

Крім того, у 2019 році комунальним закладом планується відкриття амбулаторного відділення ранньої реабілітації та медичного супроводу, а також відділення денного перебування для молодих людей з важкою формою інвалідності за адресою: вул. Космонавтів, 27/1.