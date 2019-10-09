Молодіжна столиця України: одеситів запрошують до участі в національному конкурсі



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В Одесі пройде презентація національного конкурсу «Молодіжна столиця України». Заявки на участь у конкурсі приймаються до 30 жовтня

9 жовтня 2019 року в Одесі відбудеться презентація конкурсу «Молодіжна столиця України-2020».

Початок - о 14:00.

Конкурс «Молодіжна столиця України» проводиться щорічно, відзначаючи найкраще місто країни для проживання і розвитку молоді. Естафету містам України передало місто Кам'янець-Подільський.

Заявки від міст на участь у конкурсі приймаються до 30 жовтня поточного року.

Основні цілі конкурсу:

активізація співпраці між молоддю та місцевим самоврядуванням;

сприяння створенню комфортних умов для розвитку молоді в містах України;

поширення кращих практик співпраці і успішних кейсів втілення молодіжної політики на місцевому рівні.

Презентація Національного конкурсу «Молодіжна столиця України-2020» в Одесі буде проходити в новій мерії по вул. Косовській, 2д.

Детальніше за посиланням: http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/47419