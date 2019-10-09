Молодіжна столиця України: одеситів запрошують до участі в національному конкурсі
В Одесі пройде презентація національного конкурсу «Молодіжна столиця України». Заявки на участь у конкурсі приймаються до 30 жовтня
9 жовтня 2019 року в Одесі відбудеться презентація конкурсу «Молодіжна столиця України-2020».
Початок - о 14:00.
Конкурс «Молодіжна столиця України» проводиться щорічно, відзначаючи найкраще місто країни для проживання і розвитку молоді. Естафету містам України передало місто Кам'янець-Подільський.
Заявки від міст на участь у конкурсі приймаються до 30 жовтня поточного року.
Основні цілі конкурсу:
- активізація співпраці між молоддю та місцевим самоврядуванням;
- сприяння створенню комфортних умов для розвитку молоді в містах України;
- поширення кращих практик співпраці і успішних кейсів втілення молодіжної політики на місцевому рівні.
Презентація Національного конкурсу «Молодіжна столиця України-2020» в Одесі буде проходити в новій мерії по вул. Косовській, 2д.
Детальніше за посиланням: http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/47419