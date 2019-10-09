  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Молодіжна столиця України: одеситів запрошують до участі в національному конкурсі

    • Розсилка
    Молодіжна столиця України: одеситів запрошують до участі в національному конкурсі

    В Одесі пройде презентація національного конкурсу «Молодіжна столиця України». Заявки на участь у конкурсі приймаються до 30 жовтня

    9 жовтня 2019 року в Одесі відбудеться презентація конкурсу «Молодіжна столиця України-2020».

    Початок - о 14:00.

    Конкурс «Молодіжна столиця України» проводиться щорічно, відзначаючи найкраще місто країни для проживання і розвитку молоді. Естафету містам України передало місто Кам'янець-Подільський.

    Заявки від міст на участь у конкурсі приймаються до 30 жовтня поточного року.

    Основні цілі конкурсу:

    • активізація співпраці між молоддю та місцевим самоврядуванням;
    • сприяння створенню комфортних умов для розвитку молоді в містах України;
    • поширення кращих практик співпраці і успішних кейсів втілення молодіжної політики на місцевому рівні.

    Презентація Національного конкурсу «Молодіжна столиця України-2020» в Одесі буде проходити в новій мерії по вул. Косовській, 2д.

    Детальніше за посиланням: http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/47419

    Одеса конкурс місто
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ