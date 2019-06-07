В Одесі аноніми «замінували» відразу 15 об’єктів



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В списку «замінованих» будівель - кілька медичних та торговельних закладів, а також міжнародний аеропорт Одеси

Поліцейські у п’ятницю, 7 червня, перевіряють інформацію про замінування 15 об’єктів на території міста Одеси.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Одеської області.

«Повідомлення, в яких йшлося про те, що кілька житлових будинків, медичних та торговельних закладів, а також міжнародний аеропорт мають вибухнути, надійшло о 15.26», - заявили в поліції.

Зазначається, що на місця подій направлені вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та працівники ДСНС.

Нагадаємо, 6 червня по Києву прокотилася чергова хвиля «замінувань». Цього разу до списку «замінованих» увійшли десятки об’єктів: дитячі садочки, лікарні, заклади харчування, магазини, торгівельні центри і т.д.

Крім того, надійшло анонімне повідомлення про замінування приміщення Окружного адміністративного суду Києва.

У середу, 5 червня, у Києві через анонімний дзвінок про мінування Інституту раку зірвалося близько 30% операцій, також скасовані курси хіміо- і променевої терапії для пацієнтів з онкологічними захворюваннями.