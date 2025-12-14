Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Арциз на Одещині залишився без світла на тиждень після російського удару

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Арциз на Одещині залишився без світла на тиждень після російського удару
фото: Сергій Парпуланський
фото: ДСНС

Ситуація з водопостачанням контролюється і подається за графіком

Внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури на Одещині місто Арциз повністю залишилося без електрики. Міський голова Сергій Парпуланський повідомив, що відновлення електропостачання очікується не раніше, ніж через тиждень, передає «Главком».

«У місті Арциз очікувати підключення в найближчий час не варто, ситуація залишатиметься складною протягом тижня», – зазначив мер. Ситуація з водопостачанням контролюється і подається за графіком, а також будуть відкриті пункти обігріву та підзарядки гаджетів для жителів.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 13 грудня, Одеса пережила одну з наймасштабніших атак від початку війни. Ворог прицільно бив по енергетиці, намагаючись занурити місто у темряву та холод. За інформацією керівника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, внаслідок обстрілу постраждали четверо містян.

Руйнувань зазнали житлові будинки, один із яких розташований у самому серці міста – його історичному центрі. У більшій частині міста відсутні світло, тепло та вода.

За попередніми оцінками, росіяни випустили близько 300 засобів ураження, серед яких дрони-камікадзе, ракети «Калібр», «Іскандер-К» та «Іскандер-М», KH-23, гіперзвукові «Кинджали» і, ймовірно, ракети «Онікс».

Основною мішенню стали енергетичні, портові, газові, промислові та цивільні об’єкти. У багатьох районах Одеси та області відсутнє електропостачання, що спричинило масштабні перебої з водою та теплом.

До слова, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела координаційну нараду з профільними міністерствами та керівництвом енергетичних компаній для оперативного реагування на наслідки нічної ракетно-дронової атаки на Одесу.

Читайте також:

Теги: енергетика обстріл Одещина відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уламки зруйнованих об’єктів підуть на реконструкцію українських міст
Уламки зруйнованих будівель стануть матеріалом для відбудови України
20 листопада, 15:53
Наразі здійснюються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків
Російські дрони пошкодили пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією
22 листопада, 09:37
Зеленський: Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитися до повітряних тривог, до всіх подібних загроз ударів
Цими днями, тижнями треба уважно ставитись до тривог: Зеленський попередив про загрозу
24 листопада, 23:56
На місці події працюють усі служби
Атака на Вишгород: зросла кількість постраждалих
30 листопада, 09:31
Правоохоронці оголосили підозри трьом фігурантам справи
На Одещині викрито схему з продажу дітей за кордон
9 грудня, 17:22
Станом на ранок знеструмлені споживачі фіксуються в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях
Окупанти вдарили по енергетиці у чотирьох регіонах: заява Міненерго
Вчора, 10:23
Внаслідок масованого удару російських військ по Одещині у ніч на 13 грудня пошкоджено критичну та цивільну інфраструктуру області
Свириденко провела нараду з міністерствами та енергетиками щодо масштабного обстрілу Одеси
Вчора, 11:17
У Бучанському районі пошкоджено дев'ять приватних будинків
Нічна атака на Київщину: пошкоджено ряд цивільних виробництв, будинки та склади
14 листопада, 08:38
Агентка мала дізнатися для російської розвідки дані про дислокацію та чисельність підрозділів Сил оборони поблизу Краматорська
Затримано продавчиню мілітарі-магазину, яка коригувала удари по Краматорську
4 грудня, 14:21

Новини

Арциз на Одещині залишився без світла на тиждень після російського удару
Арциз на Одещині залишився без світла на тиждень після російського удару
Як курсують поїзди з Одеси після обстрілу: оновлені дані від «Укрзалізниці»
Як курсують поїзди з Одеси після обстрілу: оновлені дані від «Укрзалізниці»
Наймасовіша атака на Одесу: пошкоджено історичний центр, місто без тепла, води та світла
Наймасовіша атака на Одесу: пошкоджено історичний центр, місто без тепла, води та світла
Атака на Одесу та регіон: з'явились фото та відео з наслідками
Атака на Одесу та регіон: з'явились фото та відео з наслідками
Одещина. Влада повідомила наслідки масованої атаки 
Одещина. Влада повідомила наслідки масованої атаки 
Наймасштабніша атака на енергетику Одещини: регіон без світла, звʼязку та інтернету
Наймасштабніша атака на енергетику Одещини: регіон без світла, звʼязку та інтернету

Новини

Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
Вчора, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Вчора, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua