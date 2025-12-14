Арциз на Одещині залишився без світла на тиждень після російського удару

Ситуація з водопостачанням контролюється і подається за графіком

Внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури на Одещині місто Арциз повністю залишилося без електрики. Міський голова Сергій Парпуланський повідомив, що відновлення електропостачання очікується не раніше, ніж через тиждень, передає «Главком».

«У місті Арциз очікувати підключення в найближчий час не варто, ситуація залишатиметься складною протягом тижня», – зазначив мер. Ситуація з водопостачанням контролюється і подається за графіком, а також будуть відкриті пункти обігріву та підзарядки гаджетів для жителів.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 13 грудня, Одеса пережила одну з наймасштабніших атак від початку війни. Ворог прицільно бив по енергетиці, намагаючись занурити місто у темряву та холод. За інформацією керівника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, внаслідок обстрілу постраждали четверо містян.

Руйнувань зазнали житлові будинки, один із яких розташований у самому серці міста – його історичному центрі. У більшій частині міста відсутні світло, тепло та вода.

За попередніми оцінками, росіяни випустили близько 300 засобів ураження, серед яких дрони-камікадзе, ракети «Калібр», «Іскандер-К» та «Іскандер-М», KH-23, гіперзвукові «Кинджали» і, ймовірно, ракети «Онікс».

Основною мішенню стали енергетичні, портові, газові, промислові та цивільні об’єкти. У багатьох районах Одеси та області відсутнє електропостачання, що спричинило масштабні перебої з водою та теплом.

До слова, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела координаційну нараду з профільними міністерствами та керівництвом енергетичних компаній для оперативного реагування на наслідки нічної ракетно-дронової атаки на Одесу.