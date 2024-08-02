Новий командувач Об’єднаних сил ЗСУ вперше прокоментував перспективи ротацій військових

Гнатов: «Командири підрозділів намагаються, щоб близько 10%, інколи 15% військовослужбовців одночасно були у відпустках»

Генерал Гнатов: «Командири підрозділів намагаються зробити так, щоб близько 10–15% військовослужбовців одночасно були у відпустках»

Гарантувати, що ротації військових відбудуться і в яких масштабах вони пройдуть, – передчасно. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» бригадний генерал Андрій Гнатов.

За словами генерала, це дуже чутлива тема. Наразі обстановка на фронті така, що наступальна ініціатива зараз у противника, ворог ще здатен нарощувати зусилля, натомість українські військові виконують завдання, щоб його зупинити. За таких умов, пояснює Гнатов, казати, що гарантовано відбудуться ротації і в яких масштабах вони будуть, – передчасно. Але, запевняє командувач Об’єднаних сил ЗСУ, щойно з’являється можливість, командування ЗСУ намагається це робити.

Як розповів генерал, підрозділи постійно замінюються на позиціях, змінюються зони, де вони виконують завдання, змінюються напрямки. Це дуже складна система взаємодії, тому простої відповіді на питання про ротації віськових очікувати не варто, зазначає командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

«Я моніторю, як використовується право військовослужбовця на відпустку, і чітко знаю, що в тих бригадах, з якими я працюю, чималий відсоток військовослужбовців цим правом користується», – зазначає Андрій Гнатов.

За словами генерала, військовослужбовцям гарантовано надається право на відпочинок з реабілітації після поранення чи після отримання травм, а також за сімейними обставинами.

«Командири підрозділів намагаються, щоб близько 10%, інколи 15% військовослужбовців одночасно були у відпустках», – наголошує Гнатов.

Звісно, всі прагнуть скористатися правом на відпустку в літній період, але об’єктивно це неможливо, підсумовує командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нещодавно заявив, що вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передовій. За його словами, це позитивно вплине на морально-психологічний стан бійців.

Також ветеран АТО, блогер, а нині заступник командира інженерно-саперної роти з морально-психологічного забезпечення групи інженерного забезпечення 67 ОМБр Андрій Козінчук розповів «Главкому» про оптимальний термін ротації для солдата.

За словами Козінчука, оптимальний термін ротації для військовослужбовця – 45 діб, аби у нього була можливість відновитися. В той же час Козінчук зазначив, що втілити на практиці цю можливість виходить нечасто.

До слова, полковник Еміль Ішкулов, якого нещодавно відсторонили від командування 80-ю окремою десантно-штурмовою Галицькою бригадою, повідомив «Главкому», що він повторно спілкувався із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, але «до спільного знаменника не прийшли».