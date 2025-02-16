В Австрії сирієць вбив 14-річного підлітка та поранив кількох людей

Нападника зупинив кур'єр, збивши його машиною

У місті Філлах в Австрії чоловік з ножем кидався на людей, вигукуючи «Аллах Акбар». Про це повідомляє OTS.

Зловмисник смертельно поранив 14-річного підлітка та завдав поранень ще чотирьом людям, двоє з яких перебувають у тяжкому стані.

Попередньо встановлено, що нападником є 23-річний уродженець Сирії. Зупинити його вдалося завдяки кур'єру, який збив чоловіка на авто. Під час затримання зловмисник посміхався і піднімав вказівний палець.

За наявною інформацією, сирієць раніше подавав заявку на отримання статусу біженця в Австрії.

Віцегубернатор Нижньої Австрії Удо Ландбауер прокоментував трагедію, заявивши про необхідність негайного припинення розгляду заяв на надання притулку та посилення депортаційної політики, оскільки «безпека громадян повинна мати пріоритет над правами злочинців, які шукають притулку».

Нагадаємо, у Німеччині у Мюнхені афганський біженець на автомобілі врізався у натовп. Постраждало щонайменше 30 осіб. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що у четвер, 13 лютого, білий автомобіль спочатку наблизився до поліцейських машин, що супроводжували демонстрацію страйкарів, а потім різко набрав швидкість і наїхав на людей. Поліція відкрила вогонь по водію, але інформації про те, чи отримав він поранення – немає.

Раніше у Франції 23-річний студент убив малолітню дівчинку через нервовий зрив після програшу у грі Fortnite. Про це пише Bild.

За словами прокурора, хлопець часто нервував через гру та після чергового конфлікту з іншим геймером вирішив вийти на вулицю, щоб заспокоїтися. За версією слідства, студент зустрів Луїзу, коли повертався додому, та погрожуючи ножем, привів її до лісу, маючи намір щось вкрасти або просто налякати. Але, дівчинка через паніку закричала, і він наніс їй смертельне поранення.