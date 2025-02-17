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Затримано агентів РФ, яких підозрюють у підриві біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Затримано агентів РФ, яких підозрюють у підриві біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському
Агенти РФ здійснили замовний теракт на Хмельниччині 5 лютого цього року
фото: СБУ

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Служба безпеки та Національна поліція затримали двох агентів РФ, які здійснили замовний теракт у Кам’янці-Подільському 5 лютого. Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що фігуранти «втемну» використали кур’єра із сервісу доставки, щоб привезти вибухівку до цілі, яку визначили спецслужби РФ. Тоді внаслідок вибуху біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському кур’єр загинув на місці, а вісім людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Затримано агентів РФ, яких підозрюють у підриві біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському фото 1

Упродовж доби після теракту «по гарячих слідах» було затримано обох виконавців злочину, а протягом наступних днів задокументовано їхній зв’язок з російською спецслужбою. Зловмисниками виявились місцевий наркозалежний та 17-річний студент міського коледжу, яких завербували через Телеграм-канал з пошуку «легких» заробітків.

Обидва фігуранти діяли порізно, але мали спільного російського куратора. За його інструкцією неповнолітній агент виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП). Для максимального ураження він начинив його гайками та обрізками арматури, а для дистанційної детонації – спорядив мобільним телефоном.

Затримано агентів РФ, яких підозрюють у підриві біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському фото 2

Потім студент заклав СВП у схованку та передав геолокацію своєму куратору з ФСБ.

«Російський спецслужбіст повідомив координати іншому агенту-наркозалежному, який у подальшому забрав вибухівку. Згодом наркозалежний мав доставити СВП під виглядом посилки до будівлі ТЦК. Зрозумівши, що його можуть спробувати ліквідувати «як свідка», він замовив доставку. Коли кур’єр прибув під ТЦК, окупанти підірвали вибухівку разом з ним», – йдеться у повідомленні.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, 5 лютого у Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Внаслідок інциденту загинув чоловік, який нібито прийшов передати речі військовому.

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Теги: Хмельниччина росія вибух військові ТЦК

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