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Група підлітків у масках побила хлопця на Оболоні: чотирьом нападникам повідомлено про підозру

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Група підлітків у масках побила хлопця на Оболоні: чотирьом нападникам повідомлено про підозру
Підлітки побили хлопця на столичній Оболоні
фото: Нацполіція

Нападниками виявилися четверо неповнолітніх віком 14-15 років, які проживають в різних районах столиці

Чотирьом нападникам, які побили хлопця в Оболонському районі Києва, правоохоронці повідомили про підозру. Про це повідомляє ГУНП у місті Києві.

«Нападників підозрюють у вчиненні хуліганських дій із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Крім того, одному з них додатково повідомлено про підозру за статтею 186 Кримінального кодексу України – грабіж», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, ввечері 6 лютого працівники поліції під час моніторингу соціальних мереж виявили на сторінках телеграм-каналів відео, де група підлітків, приховуючи свої обличчя під масками, б’ють хлопця, після чого один з них вихваляється, що викрав телефон.

Правоохоронці повідомили про підозру нападникам
Правоохоронці повідомили про підозру нападникам
фото: Нацполіція

Правоохоронці з’ясували, що 19-річний хлопець, який став жертвою нападу, познайомився з 15-річною дівчиною в інтернеті та запропонував зустрітися, не підозрюючи про її справжній вік. Коли хлопець прибув на місце зустрічі, на нього раптово накинулась група підлітків у балаклавах.

Зловмисники жорстоко побили хлопця, зокрема завдаючи ударів по голові металевим ціпком. Крім того, один з них заволодів мобільним телефоном потерпілого. Протягом ночі правоохоронці встановили нападників.

Нападники були одягнені в балаклави
Нападники були одягнені в балаклави
фото: Нацполіція

Ними виявилися четверо неповнолітніх віком 14-15 років, які безпосередньо завдавали тілесних ушкоджень, а також двоє 15-річних дівчат, які знімали злочин на мобільний телефон, та одній з яких потерпілий пропонував зустріч. Всі вони мешканці різних районів столиці.

Під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили телефон потерпілого, балаклави та одяг, у якому були нападники.

Нагадаємо, що на Вінниччині 13-річний підліток побив шестикласника, знявши це на відео. 

Раніше повідомлялося, що 23 січня правоохоронці виявили в одному із телеграм-каналів відео, на якому підлітки бʼють дівчину по обличчю на спортивному майданчику. 

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Теги: злочин поліція бійка напад Київ

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