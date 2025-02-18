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Баскетболіст Конєв приєднається до збірної України після проблем з ТЦК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Баскетболіст Конєв приєднається до збірної України після проблем з ТЦК
Працівники ТЦК виявили у Конєва порушення військово-облікових даних
фото: fbu.ua/Федерація баскетболу України

Гравець перетнув державний кордон відповідно до чинного законодавства

Завтра, 19 лютого, форвард «Дніпра» Володимир Конєв приєднається до національної збірної України, яка вже розпочала тренувальний процес у Ризі. Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Як повідомляв «Главком», у Конєва були виявлені порушення військово-облікових даних, що призвело до затримання на кордоні та доставки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Після врегулювання документів, гравець перетнув державний кордон відповідно до чинного законодавства. Таким чином, форвард зможе допомогти національній команді в матчах кваліфікації чемпіонату Європи.

Збірна України готується до заключних матчів кваліфікації Євробаскету-2025. 21 лютого команда зустрінеться зі Словенією у Ризі, а 24 лютого – з Португалією на виїзді.

Нагадаємо, баскетболіста «Дніпра» Володимира Конєва, який їхав у Латвію на матчі збірної України, затримали прикордонники. Його доправили до Луцького ТЦК.

Президент «Дніпра» Валерій Кондратьєв повідомив, що Конєв пропустить вирішальні матчі збірної України у відборі до Євробаскету-2025. Він також вважає, що важливість Конєва для баскетбольної збірної співставна із важливістю, наприклад, Зінченка чи Довбика для футбольної збірної.

До слова, Волинський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував затримання українського баскетболіста Володимира Конєва, якого не випустили за кордон на матчі відбору до Євробаскету-2025.

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Теги: Володимир Конєв баскетбол Євробаскет Збірна України

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