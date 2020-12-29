В Одесі іноземець вимагав у місцевого жителя $3 тисячі

Громадянин Азербайджану вже проходить у справі про розбійні напади

В Одесі заарештували іноземця, який вимагав у місцевого жителя 3 тис. доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

За клопотанням прокуратури узято під варту без права на заставу громадянина Азербайджану, якого підозрюють у вимаганні (ч. 2 ст. 189 КК України).

Запобіжний захід обрано на 60 діб.

Слідством встановлено, що зловмисник отримав інформацію про нібито боргові відносини потерпілого з іншою людиною і вирішив на цьому заробити.

«Реалізуючи свій умисел, у листопаді зловмисник призначив зустріч чоловіку в одному з ресторанів Одеси, де висунув вимогу передати йому 3 тис. дол. нібито в рахунок погашення боргу перед іншою людиною», – повідомили в пресслужбі, уточнивши, що насправді боргу не існує.

При цьому іноземець почав погрожувати застосуванням насильства і фізичної розправи у разі відмови виконувати його вимоги. Надалі вимагач неодноразово телефонував потерпілому і продовжував погрожувати йому і членам його родини вбивством і заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

У суботу, 26 грудня, потерпілий прибув до ресторану, де передав знайомому зловмисника 30 тис. грн. Того ж дня, після отримання зазначених коштів від свого посередника, підозрюваного було затримано співробітниками поліції.

Зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких, корисливих злочинів. Крім того, зараз стосовно нього в суді розглядається обвинувальний акт за розбійні напади з використанням проти постраждалих отруйної речовини «азалептин», крадіжки та незаконне поводження зі зброєю.

«Слід зауважити, що іноземець займався вимаганням, вже перебуваючи під домашнім арештом у рамках згаданої справи», – наголосили в прокуратурі.