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    В Одесі іноземець вимагав у місцевого жителя $3 тисячі

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    В Одесі іноземець вимагав у місцевого жителя $3 тисячі - В Одесі іноземець вимагав у місцевого жителя $3 тисячі
    В Одесі іноземець вимагав у місцевого жителя $3 тисячі
    Фото: Ілюстраційне

    Громадянин Азербайджану вже проходить у справі про розбійні напади

    В Одесі заарештували іноземця, який вимагав у місцевого жителя 3 тис. доларів.

    Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

    За клопотанням прокуратури узято під варту без права на заставу громадянина Азербайджану, якого підозрюють у вимаганні (ч. 2 ст. 189 КК України).

    Запобіжний захід обрано на 60 діб.

    Слідством встановлено, що зловмисник отримав інформацію про нібито боргові відносини потерпілого з іншою людиною і вирішив на цьому заробити.

    «Реалізуючи свій умисел, у листопаді зловмисник призначив зустріч чоловіку в одному з ресторанів Одеси, де висунув вимогу передати йому 3 тис. дол. нібито в рахунок погашення боргу перед іншою людиною», – повідомили в пресслужбі, уточнивши, що насправді боргу не існує.

    При цьому іноземець почав погрожувати застосуванням насильства і фізичної розправи у разі відмови виконувати його вимоги. Надалі вимагач неодноразово телефонував потерпілому і продовжував погрожувати йому і членам його родини вбивством і заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

    У суботу, 26 грудня, потерпілий прибув до ресторану, де передав знайомому зловмисника 30 тис. грн. Того ж дня, після отримання зазначених коштів від свого посередника, підозрюваного було затримано співробітниками поліції.

    Зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких, корисливих злочинів. Крім того, зараз стосовно нього в суді розглядається обвинувальний акт за розбійні напади з використанням проти постраждалих отруйної речовини «азалептин», крадіжки та незаконне поводження зі зброєю.

    «Слід зауважити, що іноземець займався вимаганням, вже перебуваючи під домашнім арештом у рамках згаданої справи», – наголосили в прокуратурі.

    Теги: прокуратура кримінал Одеса
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