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    У Вінницькому пологовому №2 медсестра захворіла на коронавірус

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    У Вінницькому пологовому №2 медсестра захворіла на коронавірус

    Медичний заклад і далі продовжує працювати

    У Вінницькому міському пологовому будинку №2 підтвердили коронавірус в однієї за медсестер. Заклад не закриватимуть на карантин. Це другий випадок виявлення COVID-19 в установі. 

    Про це 1 червня повідомили у Вінницькому міському клінічному пологовому будинку №2.

    «У нашому закладі періодично проводиться тестування персоналу на COVID-19 для того, щоб вберегти наших пацієнтів від інфікування. За весь період карантину у нашому пологовому будинку не було жодного випадку зараження пацієнтів. Під час останнього обстеження виявлено коронавірус у медсестри (безсимптомний перебіг), після чого були обстеженні всі пацієнти, які перебували в стаціонарі - результат негативний», – йдеться у повідомленні.

    Медсестра знаходиться на самоізоляції. Пологовий будинок закрили до 3 червня для проведення всіх протиепідемічних заходів. Після чого він відновить роботу.

    Нагадаємо, перший зафіксований спалах короновірусу у Вінниці розпочався саме з пологового №2. На початку березня там захворіла медсестра, яка контактувала з іноземцями. Від неї хвороба передалася іншим працівникам закладу.  

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      24340
    • Хворіють
      13535
    • Одужали
      10078
    • Померли
      727

    Станом на 9:00 2 червня в Україні підтверджено 24 340 випадків Covid-19, з них 10 078 одужали, 727 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 328 випадків.

    Вінниця карантин будинок пологовий будинок коронавірус
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