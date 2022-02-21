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    В Одесі минулого тижня народився 191 малюк

    В Одесі минулого тижня народився 191 малюк

    Департамент охорони здоров'я Одеської міськради інформує про кількість новонароджених за минулий тиждень

    Минулого тижня в міських пологових будинках Одеси з'явився на світ 191 новонароджений, що на 14 дітей більше, ніж попереднього тижня. За тиждень населення Одеси поповнило три пари близнюків.

    Кількісну перевагу минулого тижня здобули новонароджені хлопчики – на світ з'явилися 102 маленькі одесити та 89 юних одеситок.

    На першому місці за кількістю прийнятих пологів минулого тижня знаходиться міський пологовий будинок №1, де побачили світ 54 малюки.

    Наразі прийом вагітних, роділь та породіль ведуть усі п'ять міських пологових будинків Одеси.

    Теги: тарифи Укрзалізниця бізнес перевезення
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    В Одесі минулого тижня народився 191 малюк