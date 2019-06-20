В Одесі минулого тижня зареєстровані 224 випадки гострих кишкових інфекцій



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Інформація щодо захворюваності на інфекційні хвороби в Одесі

За інформацією ГУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», захворюваність на кір в Одесі залишається високою. Всього за минулий тиждень на кір захворіли 19 одеситів, що на 6 осіб більше, ніж попереднього тижня. У числі хворих на кір - 12 дітей і 7 дорослих.

З початку цього року діагноз «кір» підтверджено у 662 одеситів, з яких 43,5% склали діти до 17-ти років. Близько 91% усіх хворих не мали жодного щеплення від кору.

Вакцини КПК виробництва Бельгії і США проти кору, паротиту та краснухи є у всіх дитячих міських поліклініках Одеси. З урахуванням несприятливої епідситуації з кору, діти повинні бути вакциновані за першої можливості, коли настав час щеплення за календарем, тобто відразу після настання 12-місячного і 6-річного віку.

Також у Центрах первинної медико-санітарної допомоги Одеси є вакцина КПК «M-M-R» (США) для імунопрофілактики контактних по кору дорослих.

Захворюваність на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня збільшилася на 31%, порівняно з попереднім тижнем, і склала 224 випадки, з яких 55% - діти, більшість у віці 1-4 років.

Захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі знаходиться нижче за епідпоріг і відповідає сезонному рівню для цієї пори року.

З метою проведення моніторингу питної води в Одесі відібрано 20 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 17 проб на санітарно-хімічні показники. Всі проби відповідають нормам.