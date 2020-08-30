У Лондоні тисячі людей вийшли на протест проти масок і вакцинації



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Протест проти карантину і вакцинації у Лондоні Фото: Daily express

Активісти не дотримувалися маскового режиму та соціальної дистанції

У суботу, 29 серпня, у Великобританії на Трафальгарській площі Лондона зібралися понад 10 тисяч активістів, які виступили проти карантину та обов’язкової вакцинації від коронавірусу. Про це повідомляє Daily Express.

Так, протестувальники заявляли, що введені карантинні заходи порушують їхні права та свободи. У зв’язку з цим вони вийшли на вулиці з плакатами проти правил карантину (соціальна дистанція, носіння масок чи респіраторів у громадських місцях) та вакцинації від Covid-19.

Крім цього, у листівках, які анонсували захід, йшлося про те, що до акції приєднаються «кращі професійні лікарі та медсестри», які виступлять з промовою.

Зауважимо, під час протесту активісти не дотримувалися соціальної дистанції та були без захисних масок.

Нагадаємо, близько 18 тисяч людей, за оцінками поліції, вийшли на марш у Берліні, виступаючи проти коронавірусних обмежень. Протестувальники тримали банери із написом «Ми – люди», «Все брехня» і закликали до відставки федерального уряду.

Як повідомлялося, 2 серпня, 18 співробітників поліції були поранені під час припинення масової акції протесту проти запроваджених у Німеччині заходів для боротьби з поширенням коронавірусу, яка відбулася у Берліні.

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