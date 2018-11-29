В Одесі по гарячих слідах затримано чотирьох підозрюваних у розбійному нападі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловіків, які скоїли напад у Березівському районі, поліцейські групи швидкого реагування затримали при в’їзді в Одесу

До Березівського відділення поліції звернувся місцевий фермер із повідомленням про те, що став жертвою невідомих нападників. За словами заявника, напередодні йому зателефонував невідомий із пропозицією оренди землі. Під час телефонної розмови чоловіки домовилися про час та місце зустрічі.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

На обумовленому місці потерпілого зустріли четверо невідомих, які запропонували подивитися поле. Пройшовши у супроводі незнайомців за лісосмугу, чоловік відчув удар по голові, від якого знепритомнів та впав на землю. Прийшовши до тями, він виявив відсутність «орендодавців». Разом з ними зникли і його гроші, а у з замку запалення автомобіля стирчав зламаний ключ.

Отримавши інформацію про подію, поліцейські відразу ж почали пошуки зловмисників.

За вказаним фактом слідчим відділом Березівського ВП відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Вжитими заходами на в’їзді в Одесу автомобіль підозрюваних був затриманий поліцейськими групи швидкого реагування. В ході огляду транспортного засобу були виявлені гроші у сумі 1440 доларів США.

На теперішній час проводяться першочергові слідчі дії. Зловмисники доставлені у Березівське відділення поліції, де діям кожного з них буде дана відповідна правова оцінка.