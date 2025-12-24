Порт «Південний» відновив роботу після обстрілу

У Чорному морі стався витік олії через російські удари по порту

До ліквідації наслідків ворожого обстрілу було залучено всі профільні служби

Порт «Південний» відкритий для заходу та виходу суден. Роботи в акваторії порту здійснюються з урахуванням необхідних заходів безпеки та обмежень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Адміністрацію морських портів.

Зазначається, що в акваторії порту Чорноморськ зафіксовані маслянисті плями. «До ліквідації наслідків ворожого обстрілу в обох акваторіях (порт «Чорноморськ» та порт «Південний») залучені всі відповідні служби, працюють спеціалізовані судна та судна-нафтозбирачі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, унаслідок ворожої атаки по порту «Південний» на Одещині сталося загоряння контейнерів із борошном та рослинною олією. У результаті продукти горіння та рослинна олія потрапили в акваторію Чорного моря, що призвело до забруднення прибережної зони Одеси.

Для недопущення подальшого поширення забруднення портовий канал перекрито двома шарами бонових загороджень. До робіт залучено спеціалізований флот та судна для збору забруднень з водної поверхні. Акваторію порту «Південний» було тимчасово перекрито до повної ліквідації наслідків витоку рослинної олії.