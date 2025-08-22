Рятує куб. Відомий гуморист розповів, куди тікає під час повітряних тривог

Дружина Філімонова під час тривог ховається у бомбосховищі, і змушує гумориста робити те саме

Гуморист зізнався, що боїться смерті, бо ще не все зробив у своєму житті

Відомий актор, гуморист та колишній кандидат у мери Одеси Олег Філімонов розповів, як рятується від ракет та «Шахедів», якими росіяни постійно атакують Одесу. Як інформує «Главком», у інтерв’ю Славі Дьоміну він розповів, купив собі бомбосховище.

«Це такий бетонний куб. Він стоїть у нас у дворі, біля паркану. Дружина моя під час кожної тривоги туди біжить, вона дуже лякається цих обстрілів. Я не так лякаюся, та мене вона теж примушує туди йти», – поділився Філімонов.

Гуморист зізнався, що боїться смерті, бо ще не все зробив у своєму житті.

«Мені треба ще моїх онучок подивитися, як вони заміж вийдуть, вистави зіграти, щось написати. Я встигну померти», – пожартував актор.

Раніше Філімонов розкрив подробиці трагедії, що сталася з його 15-річним онуком Еваном Григором. Хлопця не стало 30 травня 2021 року. Він помер під час гри в баскетбол.

Також у ніч на 20 серпня російські терористи здійснили масовану атаку ударних дронів на Одещину. За повідомленням місцевих пабліків, під прицілом опинився Ізмаїльський район. Повідомляється, що Росія б'є по енергетичній інфраструктурі.