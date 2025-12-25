Головна Одеса Новини
В Одесі 25 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
колаж: glavcom.ua

Комунальні та аварійні служби міста працюють у посиленому режимі

Сьогодні, 25 грудня, в Одесі запроваджено вимушені аварійні відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

«Ситуація в місті залишається контрольованою. По Одесі запроваджено вимушені аварійні відключення з метою недопущення перевантаження пошкодженого обладнання. Енергетики ДТЕК продовжують локальні ремонтно-відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пункти незламності в місті працюють, вони відкриті та укомплектовані всім необхідним. Комунальні та аварійні служби міста працюють у посиленому режимі.

Як повідомлялося, 25 грудня в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Нагадаємо, гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Теги: Одеса відключення світла

