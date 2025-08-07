Головна Одеса Новини
Відпочинок з дітьми на Одещині: ціни, цікаві місця, важливі правила

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Центральний міський пляж у Чорноморську
фото з відкритих джерел

Де безпечно та цікаво відпочити з дитиною на Одещині

Серпень – останній місяць літа та ідеальний час, щоб подарувати дитині незабутні спогади перед початком навчального року. Відпочинок на морі, що залишається мрією для багатьох сімей, сьогодні вимагає особливої уваги до безпеки. Одеська область, попри військові ризики, залишається головним напрямком для внутрішнього туризму, пропонуючи варіанти для сімейного відпочинку. «Главком» розбирає детально.

Зміст

Куди поїхати: Безпечні локації та застереження

Наразі в Одеській області офіційно відкрито понад 20 пляжних зон, які пройшли перевірку на безпеку. Більшість з них розташовані в самій Одесі, але також є перевірені локації в місті Чорноморськ.

В Одесі відкриті для відвідування пляжі:

Відпочинок з дітьми на Одещині: ціни, цікаві місця, важливі правила фото 1
  • «Ітака»
  • «Буфет» на Малому Фонтані
  • «Гранд Петтін»
  • «Куба»
  • «Калетон»
  • «Сігал Біч»
  • «Паблік»
  • «Андерхілл»
  • «Ліберті»
  • «Ібіца»
  • «Варадеро»
  • «Кораблик»
  • «Ківі»
  • «Кокос»
  • «Кокос-Курортний»
  • 5 ділянок «Соло Біч»
  • «Ланжерон»
  • Дві зони між траверсами №14 і №15 пляжу «Золотий берег» муніципальний пляж для людей з інвалідністю на 11 станції Великого Фонтану
  • Муніципальні пляжі «Чайка» та «Курортний»
  • Інклюзивний пляж «Безмеж»

Чорноморськ

Відпочинок з дітьми на Одещині: ціни, цікаві місця, важливі правила фото 2

У Чорноморську 2025 року офіційно дозволено купатися на Центральному міському пляжі.

Приморське (Ізмаїльський район)

Відпочинок з дітьми на Одещині: ціни, цікаві місця, важливі правила фото 3

У Приморську дозволена для купання одна ділянка пляжу протяжністю 600 метрів (по 300 м у кожен бік від центральної алеї).

Важливо! Пляжі в Затоці залишаються закритими для купання та відвідування до скасування воєнного стану. Однак багато хто ризикує купатися, попри заборону.

Головне правило безпеки: не ігноруйте повітряну тривогу та не купайтеся під час шторму, адже це може призвести до підриву на морських мінах.

Орієнтовні ціни та проживання

Одеса

Відпочинок в Одесі у серпні 2025 року помітно подорожчав. Щоб не витратити всі кошти, варто планувати бюджет заздалегідь.

Проживання в Одесі може варіюватися в залежності від обраного варіанту, зокрема:

  • Бюджетний варіант (хостел/міні-готель) – від 800 – 1500 грн за ніч.
  • Готелі 3-4 зірки – від 1800 грн за ніч.
  • Оренда квартири щодобово – від 700 – 4000+ грн за добу.

Пляжний відпочинок: Оренда шезлонга обійдеться у 200–300 грн, парасольки – від 200 грн. На муніципальних пляжах відпочинок залишається безкоштовним.

Харчування:

  • Сніданки в кафе: 180-300 грн за сніданок на людину
  • Обід в кафе/ресторані: 700-1200 грн
  • Вечеря в кафе/ресторані: 900-1800 грн
  • Перекуси, кава та напої: 250-500 грн

Розваги:

  • Тематичні парки: Відвідайте парк атракціонів «Лунапарк», що розташований біля відомого пляжу Аркадія.
  • Музеї та екскурсії: Для пізнавального дозвілля є безліч варіантів. Можна прогулятися «одеськими двориками» або замовити екскурсію в одеські катакомби. Також працюють музеї, зокрема Археологічний, де можна побачити цікаві експонати.
  • Активний відпочинок: Для дітей старшого віку та підлітків є можливість спробувати вейкбординг у спеціалізованих парках або інші водні види спорту, які пропонують на узбережжі.
  • Оглядові екскурсії: 400–800 грн/особа.
  • Екскурсія в катакомби: 550–700 грн/особа.
  • Відвідування Оперного театру: від 350–700 грн/квиток.
  • Музеї: 120-250 грн/квиток.

Чорноморськ

У Чорноморську варіанти проживання не відрізняються від Одеси: готелі, міні-готелі, гостьові будинки, також можна орендувати житло в приватному секторі.

Ціни стартують від 899 – 2500 грн за людину на добу.

Харчування в Чорноморську в місцевих кафе коштуватиме 800-1000 грн на особу на день.

Приморське

У Приморському найбільш поширені бази відпочинку, проте також є готелі та приватний сектор. Ціна стартує 780 грн за людину на ніч. Також у приватному секторі можна знайти більш економні варіанти.

Приклади оренди квартир

Вартість найдешевшої квартири в Одесі за добу складає 1000 грн. Вона розташована у Приморському районі. До пляжу Ланжерон 5 хв пішки, а до стадіону «Чорноморець» – до 10 хв. Квартира однокімнатна на першому поверсі.

Відпочинок з дітьми на Одещині: ціни, цікаві місця, важливі правила фото 4

Загалом середня ціна на оренду квартири поблизу моря складає 1,5-2 тис. грн за добу. Майже всі квартири з таким бюджетом мають сучасний ремонт, частина з них є студіями.

Відпочинок з дітьми на Одещині: ціни, цікаві місця, важливі правила фото 5

За 3 тис. грн можна найняти квартиру в житловому комплексі «Морська Симфонія», який розташований у самому серці знаменитої Аркадії. Вона розташована на 14-му поверсі та має площу 80 кв м. З великою вітальнею, двома окремими спальнями та двома санвузлами.

Відпочинок з дітьми на Одещині: ціни, цікаві місця, важливі правила фото 6

Найбільшою за площею і найдорожчою в рейтингу оголошень є квартира на 110 кв. м за 7000 грн на добу – трикімнатна на 17 поверсі з шістьма спальними місцями. Проте обов’язковою умовою є оренда щонайменше на три доби.

Відпочинок з дітьми на Одещині: ціни, цікаві місця, важливі правила фото 7

Головним пріоритетом при плануванні поїздки є безпека

  • Вибирайте лише перевірені пляжі: В Одесі та Чорноморську працюють пляжні зони, що пройшли перевірку та вважаються безпечними. Відпочинок на «диких» пляжах, особливо за межами міста, може бути небезпечним через загрозу мін.
  • Слідкуйте за повідомленнями: Уважно стежте за офіційними оголошеннями місцевої влади. Повітряна тривога – це сигнал до негайного переходу в укриття. На пляжах є спеціальні таблички, що вказують на найближчі безпечні місця.
  • Правила на воді: Суворо заборонено запливати за буйки та купатися під час шторму. Це не лише захист від мін, а й від сильних хвиль.

Нагадаємо, курортні готелі по всій Європі змушені шукати нові способи вирішення проблеми нестачі шезлонгів і напруженості між відпочивальниками, що виникає на цьому грунті. Тепер деякі охоронці наймають додаткову охорону, щоб контролювати ситуацію з місцями біля басейнів або на пляжах.

Читайте також:

