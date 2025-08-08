Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони
В Одесі працює ППО
фото з відкритих джерел

В Одесі працює ППО

У ніч на 8 серпня російські війська вчергове демонструють «готовність до перемир'я» обстрілюючи українські міста. Цієї ночі ворог атакував Харківщину, Київщину, Сумщину та Одещину, передає «Главком».

Місцеві пабліки повідомляють, що вибухи не вщухають у місті. Ворог атакує Одесу ударними дронами. 

Атаку підтвердив мер міста Геннадій Труханов та закликав громадян перейти в укриття. 

Нагадаємо, окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами. За попередніми даними, зафіксовано влучання та виникли пожежі на декількох локаціях. Місцеві чули щонайменше 10 гучних вибухів.

Цієї ночі Харків зазнав атаки ворожим дроном «шахед». Внаслідок атаки в Салтівському районі виникла пожежа на цивільному підприємстві.

Читайте також:

Теги: вибух Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Брянську пролунало понад 10 вибухів
У Брянську пролунали вибухи у районі нафтобази
6 серпня, 06:56
ППО працювала на Одещині
На Одещині прогримів вибух
5 серпня, 02:42
В окупованому Криму гучно
В окупованому Криму пролунали вибухи, Керченський міст перекрили
2 серпня, 03:59
Пошукові-рятувальні роботи на місці удару завершені
Атака дронів на Одесу. Рятувальники знайшли тіло 32-річного чоловіка
24 липня, 20:23
Одеса пережила чергову масовану атаку
Атака на Одесу: є поранені, зруйновано дев'ятиповерхівку (фото, відео)
24 липня, 07:41
Одесу атакували дрони
Росія масовано атакувала Одесу дронами: виникли пожежі, пошкоджено історичні пам'ятки
24 липня, 03:06
В Одесі працює ППО
В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони
24 липня, 01:58
У Росії лунали вибухи
Московську область атакували безпілотники
18 липня, 02:45
Трамп та Зеленський домовилися частіше зідзвонюватись і координувати спільні кроки й надалі
Атака на Україну, розмова Трампа та Зеленського: головне за ніч
15 липня, 06:03

Новини

В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони
В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони
Відпочинок з дітьми на Одещині: ціни, цікаві місця, важливі правила
Відпочинок з дітьми на Одещині: ціни, цікаві місця, важливі правила
Україна відновила судноплавство каналом гирла «Бистре»
Україна відновила судноплавство каналом гирла «Бистре»
Росіяни атакували газову станцію на Одещині
Росіяни атакували газову станцію на Одещині
На Одещині водій мопеда влаштував стрілянину з поліцейськими, один правоохоронець загинув
На Одещині водій мопеда влаштував стрілянину з поліцейськими, один правоохоронець загинув
На Одещині прогриміли вибухи
На Одещині прогриміли вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12K
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
9701
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ
3028
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»

Новини

Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
6 серпня, 18:08

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua