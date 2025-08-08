В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони

В Одесі працює ППО

У ніч на 8 серпня російські війська вчергове демонструють «готовність до перемир'я» обстрілюючи українські міста. Цієї ночі ворог атакував Харківщину, Київщину, Сумщину та Одещину, передає «Главком».

Місцеві пабліки повідомляють, що вибухи не вщухають у місті. Ворог атакує Одесу ударними дронами.

Атаку підтвердив мер міста Геннадій Труханов та закликав громадян перейти в укриття.

Нагадаємо, окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами. За попередніми даними, зафіксовано влучання та виникли пожежі на декількох локаціях. Місцеві чули щонайменше 10 гучних вибухів.

Цієї ночі Харків зазнав атаки ворожим дроном «шахед». Внаслідок атаки в Салтівському районі виникла пожежа на цивільному підприємстві.