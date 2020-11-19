  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі правоохоронці затримали іноземця за підозрою в розбійному нападі на таксиста

    • Розсилка
    В Одесі правоохоронці затримали іноземця за підозрою в розбійному нападі на таксиста

    Громадянина іншої держави також підозрюють у незаконному заволодінні його автомобілем

    По дорозі до пункту призначення зловмисник пригрозив 36-річному водієві ножем і відібрав смартфон, після чого виштовхав чоловіка з салону, сів за кермо й поїхав геть.

    Про подію, яка сталася вночі на вулиці Мечнікова, потерпілий повідомив до поліції, інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    В Одесі правоохоронці затримали іноземця за підозрою в розбійному нападі на таксиста
    В Одесі правоохоронці затримали іноземця за підозрою в розбійному нападі на таксиста
    В Одесі правоохоронці затримали іноземця за підозрою в розбійному нападі на таксиста
    В Одесі правоохоронці затримали іноземця за підозрою в розбійному нападі на таксиста

    За словами начальника Приморського відділу поліції Олександра Коцара, правопорушника викрили впродовж кількох годин. За місцем мешкання підозрюваного правоохоронці вилучили викрадені мобільний телефон, ключі від автомобіля та документи на нього, а також ніж, пістолет з набоями та інші речові докази злочинної діяльності. А ось схований зловмисником транспортний засіб поліцейські розшукали на околиці міста.

    Дії фігуранта – 36-річного вихідця з Закавказзя – кваліфікують одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України: 187 (Розбій), 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю). До обрання запобіжного заходу чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Тривають слідчі дії.

    Теги: кримінал Одеса злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies