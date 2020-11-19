В Одесі правоохоронці затримали іноземця за підозрою в розбійному нападі на таксиста

Громадянина іншої держави також підозрюють у незаконному заволодінні його автомобілем

По дорозі до пункту призначення зловмисник пригрозив 36-річному водієві ножем і відібрав смартфон, після чого виштовхав чоловіка з салону, сів за кермо й поїхав геть.

Про подію, яка сталася вночі на вулиці Мечнікова, потерпілий повідомив до поліції, інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області.

За словами начальника Приморського відділу поліції Олександра Коцара, правопорушника викрили впродовж кількох годин. За місцем мешкання підозрюваного правоохоронці вилучили викрадені мобільний телефон, ключі від автомобіля та документи на нього, а також ніж, пістолет з набоями та інші речові докази злочинної діяльності. А ось схований зловмисником транспортний засіб поліцейські розшукали на околиці міста.

Дії фігуранта – 36-річного вихідця з Закавказзя – кваліфікують одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України: 187 (Розбій), 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю). До обрання запобіжного заходу чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Тривають слідчі дії.